Η Ρώμη είναι η απόλυτη επιλογή για ένα ρομαντικό διήμερο, ειδικά για τον Άγιο Βαλεντίνο. Αρχαία μνημεία, γραφικά στενά, υπέροχη κουζίνα και μια ατμόσφαιρα που μυρίζει έρωτα και ιστορία. Ακολουθείστε τον οδηγό μας για να ζήσετε ένα διήμερο γεμάτο αγάπη και εμπειρίες.

Προετοιμασία και Κλείσιμο Εισιτηρίων

Πτήσεις: Κλείστε όσο νωρίτερα γίνεται, γιατί τα αεροπορικά για τον Φεβρουάριο γεμίζουν γρήγορα. Ελέγξτε Ryanair, Aegean και Volotea για direct πτήσεις από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη. Μεταφορά από/προς αεροδρόμιο: Από Fiumicino, το Leonardo Express (τρένο) σας φέρνει στο κέντρο της Ρώμης σε 32 λεπτά. Από Ciampino, λεωφορεία Terravision ή SIT σας πηγαίνουν στο Termini. Εισιτήρια Αξιοθέατων: Κολοσσαίο & Ρωμαϊκή Αγορά: Κλείστε online για να αποφύγετε ουρές.

Βατικανό & Καπέλα Σιστίνα: Απαραίτητα online και νωρίς το πρωί.

Πύργος του Αγίου Αγγέλου: Προαιρετικό, αλλά με υπέροχη θέα.

Tip: Κλείστε όλα τα εισιτήρια πριν ταξιδέψετε, ειδικά για τον Άγιο Βαλεντίνο, γιατί οι ουρές είναι τεράστιες.

Ημέρα 1: Αρχαία Ρώμη και Ρομαντική Βόλτα

Πρωί: Κολοσσαίο και Ρωμαϊκή Αγορά. Ξεκινήστε νωρίς για να αποφύγετε πλήθη.

Μεσημέρι: Γεύμα στο εστιατόριο La Taverna dei Fori Imperiali , ρομαντική ατμόσφαιρα με ζυμαρικά και κρασί. Δοκιμάστε Cacio e Pepe ή Carbonara .

Απόγευμα: Περπατήστε στην Piazza Venezia και στο Πάνθεον. Μην ξεχάσετε να πετάξετε ένα κέρμα στη Fontana di Trevi για καλή τύχη!

Βράδυ: Ρομαντικό δείπνο στην Trastevere. Προτείνεται το Osteria der Belli, για αυθεντική ρωμαϊκή κουζίνα. Δοκιμάστε Saltimbocca alla Romana και ένα τοπικό κρασί.

Ημέρα 2: Βατικανό και Ρομαντική Ρώμη

Πρωί: Βατικανό και Καπέλα Σιστίνα. Προγραμματίστε ξενάγηση με guide, ώστε να κατανοήσετε την ιστορία των έργων του Μιχαήλ Άγγελου.

Μεσημέρι: Lunch break στο Pizzarium Bonci για gourmet πίτσα με φρέσκα υλικά.

Απόγευμα: Ρομαντική βόλτα στα Spanish Steps και στη Piazza del Popolo . Φωτογραφίες και ζεστά ρομαντικά ροφήματα σε κοντινά café.

Βράδυ: Για το τελικό δείπνο, επιλέξτε εστιατόριο με θέα, όπως το Mirabelle πάνω από τη Ρώμη, ιδανικό για να αποχαιρετήσετε την πόλη με ηλιοβασίλεμα και κρασί.

Tip: Αν θέλετε ένα πραγματικά ρομαντικό κλείσιμο, κάντε κρουαζιέρα στον Τίβερη με κεριά και μουσική, ιδανικό για ζευγάρια.

Extra Συμβουλές