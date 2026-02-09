Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι «απειλεί δημοσιογράφους επειδή κάνουν τη δουλειά τους», σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος που εκδόθηκε με αφορμή τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απηύθυνε προς τον δημοσιογράφο Χρ. Αβραμίδη φράσεις όπως «Μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου», «να είστε πολύ προσεκτικός», «αρκετά με την ασυλία σας», «εκτός από θρασύς είστε και δειλός» και «είστε σε εντεταλμένη υπηρεσία». Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι συγκεκριμένες εκφράσεις συνιστούν «ευθείες απειλές» προς τον δημοσιογράφο, ο οποίος «τόλμησε να υποβάλει ενοχλητικές ερωτήσεις».

Συνεχίζοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «ανεπίτρεπτη προσπάθεια εκφοβισμού εκπροσώπου του Τύπου» από κυβερνητικό αξιωματούχο, επισημαίνοντας πως «ίσως δεν έχει ξανασυμβεί στην πολιτική ιστορία της χώρας». Σύμφωνα με το κόμμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «επιχείρησε να επιβάλει σιωπή νεκροταφείου» επειδή ρωτήθηκε για τις συνθήκες της πολύνεκρης τραγωδίας στη Χίο.

Η ανακοίνωση προσθέτει ότι ο Παύλος Μαρινάκης «προειδοποίησε δημοσιογράφους πως αν επαναληφθούν ερωτήσεις με διατύπωση που δεν του αρέσει, θα κινηθεί νομικά εναντίον τους», ενώ αναφέρει χαρακτηριστικά πως «νομίζει ότι είναι ακόμα μέλος της ΟΝΝΕΔ, τιμώντας τις χειρότερες παραδόσεις της παράταξής του».

Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει έκκληση στις δημοσιογραφικές ενώσεις να τοποθετηθούν, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «δεν θα αφήσουν να περάσει έτσι το σοβαρότατο ατόπημα του κυβερνητικού εκπροσώπου». Όπως σημειώνει, «το να απειλεί δημοσιογράφο ο ασκών χρέη κυβερνητικού εκπροσώπου σημαίνει ότι η κυβέρνηση απειλεί την ελευθεροτυπία».