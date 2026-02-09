Οικογενειακό δράμα στη Λαμία συγκλονίζει την τοπική κοινωνία, με επίκεντρο ένα παιδί 9,5 ετών που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Το ανήλικο φέρεται να εγκαταλείφθηκε στα Δικαστήρια Λαμίας από τη μητέρα του, μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης που όριζε τη μεταβίβαση της επιμέλειας στον βιολογικό πατέρα.

Σύμφωνα με το lamiareport, η αλλοδαπή μητέρα παρέδωσε το παιδί και εξαφανίστηκε, αφήνοντάς το χωρίς ρούχα, χωρίς τα φάρμακά του και χωρίς να ενημερώσει για την αγωγή ή τις ιατρικές εξετάσεις του. Ο πατέρας, ο οποίος είχε αναγνωρίσει το παιδί και πλήρωνε διατροφή, βρέθηκε ξαφνικά αντιμέτωπος με μια δύσκολη πραγματικότητα, καθώς δεν είχε προηγουμένως ουσιαστική επαφή μαζί του.

Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς η εγκατάλειψη ενός παιδιού με αυτισμό – ιδιαίτερα ευάλωτου σε αλλαγές ρουτίνας – δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους. Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν στα Δικαστήρια και αργότερα στο Νοσοκομείο Λαμίας, όπου ο πατέρας αναζήτησε βοήθεια, περιγράφονται ως δραματικές.

Μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες υπηρεσίες, βρέθηκε προσωρινά κρεβάτι για νοσηλεία στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Ο δικηγόρος του πατέρα, Κώστας Μπαρούτας, τόνισε ότι το παιδί χρειάζεται στήριξη πέρα από το «ψυχρό γράμμα του νόμου» και υπογράμμισε πως ο πελάτης του αντιμετωπίζει τώρα και τη Δικαιοσύνη, η οποία θεωρεί ότι έθεσε το παιδί σε κίνδυνο.

«Ο εντολέας μου από την πρώτη στιγμή κατά την οποία τέθηκε το αίτημα από την μητέρα για την αφαίρεση της επιμέλειας του τέκνου εξέφρασε την επιθυμία του να αναλάβει την επιμέλεια του υπό τον όρο όμως της πλήρους συνεργασίας της μητέρας μαζί του για ένα μεταβατικό διάστημα καθόσον ο ίδιος είχε να έλθει σε επικοινωνία και επαφή με το τέκνο του εδώ και οκτώ περίπου έτη χωρίς να γνωρίζει καμία λεπτομέρεια για το ιατρικό του πρόβλημα και την καθημερινότητά του.

Δυστυχώς η μητέρα εγκατέλειψε το παιδί στο Δικαστικό Μέγαρο Λαμίας σαν κυρία και εξαφανίστηκε από προσώπου γης, Ούτε τα ελάχιστα ρούχα του παιδιού δεν παρέδωσε, ούτε τα φάρμακα του στον πατέρα. Και έτσι κλήθηκε ο πατέρας να αναλάβει μόνος του και χωρίς καμία βοήθεια από το συγγενικό του περιβάλλον το βαρύ φορτίο της ανατροφής ενός παιδιού με αρκετές ιδιαιτερότητες και δεξιότητες. Νομίζω ότι μέχρι σήμερα κανείς από όσους επιλήφθηκαν της υποθέσεως δεν έχει ασχοληθεί με την κοινωνική πλευρά της αλλά μόνον με το αυστηρό γράμμα του νόμου. Πιστεύω ότι έστω και την ύστατατη στιγμή θα βρεθεί η βέλτιστη δυνατή λύση για το συγκεκριμένο παιδί χωρίς παράλληλα να τιμωρείται ο δυστυχής ομολογουμένως πατέρας του», δήλωσε ο κ. Μπαρούτας.

Από την πλευρά της μητέρας, η πληρεξούσια δικηγόρος της Ελευθερία Βάρσου ανέφερε: «Ως πληρεξούσια δικηγόρος της μητέρας και σεβόμενη πλήρως την ιδιαιτερότητα αυτής της υπόθεσης που αφορά ανήλικο τέκνο επίσης με ιδιαιτερότητα αλλά σεβόμενη εξίσου και το δικαίωμα της μητέρας να εκτελέσει και εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση όπως προβλέπει ο νόμος, δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες για το χρονικό της υπόθεσης καθώς έχουν προηγηθεί πολλές δικαστικές διαμάχες μεταξύ άλλων και για την επιμέλεια του τέκνου (είχε λάβει και στο παρελθόν ο πατέρας την επιμέλεια ξανά), ωστόσο αυτά δεν πρέπει να δημοσιοποιούνται. Ευχή όλων καθώς και προσωπική ευχή είναι με την συνδρομή των αρμόδιων αρχών, το έργο των οποίων εμπιστευόμαστε απολύτως, να φωτιστούν τα σημεία εκείνα της υπόθεσης που πρέπει χωρίς να διαστρεβλώνονται περιστατικά ή να αποκρύπτονται στοιχεία και το ανήλικο να ζήσει στο καταλληλότερο περιβάλλον».