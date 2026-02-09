Στη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων και ενός 18χρονου προχώρησαν χθες οι αστυνομικές αρχές στη Φλώρινα, ύστερα από καταγγελία για επίθεση σε βάρος ανήλικου.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του θύματος, το πρωί της ίδιας ημέρας οι τέσσερις ανήλικοι, από κοινού με τον 18χρονο, προσέγγισαν τον γιο της και τον χτύπησαν με γροθιές και λακτίσματα.

Από την επίθεση ο ανήλικος υπέστη σωματικές βλάβες στο κεφάλι και στο αριστερό μάτι. Το παιδί μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φλώρινας, συνελήφθησαν τόσο οι δράστες όσο και οι τέσσερις γονείς των ανηλίκων, ένας για κάθε παιδί. Σε βάρος των γονέων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.