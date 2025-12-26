Ένταση σημειώθηκε στη συναυλία του συγκροτήματος Banda Entopica στις 22 Δεκεμβρίου στη Φλώρινα, όταν, σύμφωνα με ανακοίνωση των μελών του, ο δήμαρχος της πόλης αντέδρασε έντονα τη στιγμή που η μπάντα ερμήνευε τραγούδι στα σλάβικα.

Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη του συγκροτήματος χαρακτήρισαν τις φράσεις του δημάρχου «απαράδεκτες και κατακριτέες». Όπως αναφέρουν, ακούστηκαν εκφράσεις όπως «εγώ σας πληρώνω», «στην πόλη μου δεν θα λέτε αυτά τα τραγούδια» και «ποιος σας άφησε να τραγουδήσετε στα σλάβικα;».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, από το κοινό των περίπου 2.000 θεατών, μόνο δέκα άτομα αντέδρασαν αρνητικά. Παράλληλα, ένας θεατής φέρεται να ανέβηκε στη σκηνή, να έσπρωξε τον τρομπετίστα και να απείλησε ότι θα καλέσει την Αστυνομία.

Η Banda Entopica υπενθυμίζει ότι το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τραγούδια σε πολλές γλώσσες – ελληνικά, σλαβικά, βουλγαρικά, τουρκικά, σερβικά και τσιγγάνικα – και όχι αποκλειστικά ελληνικά κομμάτια.

Αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ για το περιστατικό

Το περιστατικό προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να εκδίδει ανακοίνωση, κατηγορώντας τη δημοτική αρχή για λογοκρισία.

Στην ανακοίνωση του κόμματος αναφέρεται ότι «η ανάρτηση της Banda Entopica για διακοπή της εμφάνισής της στη Φλώρινα από τον δήμαρχο Βασίλη Γιαννάκη και ορισμένους, ελάχιστους, από το κοινό λόγω ενός τραγουδιού στα σλαβικά, καταδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι τέτοιες συμπεριφορές είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές όταν προέρχονται από ανθρώπους που κατέχουν δημόσια αξιώματα, ειδικά στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Όπως υπογραμμίζεται, «τα μισαλλόδοξα ξεσπάσματα παραμένουν παράταιρα, απαράδεκτα και επιζήμια» για την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών λαών και πολιτισμών.

Το κόμμα προσθέτει ότι το συγκρότημα αναγκάστηκε να διευκρινίσει πως η εμφάνισή του δεν χρηματοδοτήθηκε από τον δήμαρχο, απαντώντας έτσι στις δηλώσεις του περί «εγώ πληρώνω» και «στην πόλη μου δεν θα τραγουδάτε τέτοια τραγούδια».