Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου για καπνούς στο μηχανοστάσιο του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας επί της Λεωφόρου Κασταμονής.
Έχει πραγματοποιηθεί προληπτική εκκένωση του υπογείου προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή εγκλωβισμένοι από το συμβάν.
