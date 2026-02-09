Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου για καπνούς στο μηχανοστάσιο του σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτη, στην περιοχή της Νέας Ιωνίας επί της Λεωφόρου Κασταμονής.

Έχει πραγματοποιηθεί προληπτική εκκένωση του υπογείου προκειμένου να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματίες ή εγκλωβισμένοι από το συμβάν.