Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση του 54χρονου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ των κινεζικών αρχών.

Το άτομο που φέρεται να τον στρατολόγησε παρουσιαζόταν ως «Στίβεν», αν και στελέχη της ΕΥΠ εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το αν πρόκειται για πραγματικό όνομα ή επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Η συνεργασία των δύο ανδρών, σύμφωνα με την ΕΡΤ περιελάμβανε συναντήσεις στην Αθήνα και στο Πεκίνο, καθώς και κρυπτογραφημένες συνομιλίες. Η πρώτη επαφή τους έγινε το 2025 σε γνωστό εστιατόριο του Πειραιά. Αρχικά, ο αξιωματικός παρείχε αναλύσεις διεθνούς ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας αμοιβή 500 έως 600 ευρώ, πριν αρχίσει να αποστέλλει απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα υψηλής σημασίας.

Σε δεύτερη φάση, τα ποσά που λάμβανε αυξήθηκαν αισθητά. Ο «Στίβεν» φέρεται να κατέθετε στο ψηφιακό πορτοφόλι του αξιωματικού –συνδεδεμένο με κρυφό κινητό– ποσά της τάξης των 5.000 ευρώ μηνιαίως ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Για να αποφύγει τον εντοπισμό, ο 54χρονος παραδέχθηκε ότι επισκεπτόταν ΑΤΜ τραπεζών μεταμφιεσμένος, πραγματοποιώντας μικρές αναλήψεις των 200 με 300 ευρώ ώστε να ρευστοποιεί σταδιακά τα χρήματα από τη δραστηριότητά του.

Τα χρήματα ως βασικό κίνητρο

Σύμφωνα με πηγές, ο Κινέζος σύνδεσμος είχε παραδώσει στον αξιωματικό παράνομο κινητό τηλέφωνο και τους κωδικούς πρόσβασης σε ψηφιακό πορτοφόλι (crypto wallet). Μέσω αυτού, ο 54χρονος δεχόταν εμβάσματα από την Κίνα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Αθήνα.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν μέσω κρυπτογραφημένης εφαρμογής στο δεύτερο κινητό του, με τα ποσά να κυμαίνονται από 5.000 έως 15.000 ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα των πληροφοριών. Ο ίδιος στην απολογία του ανέφερε συνολική αμοιβή 28.000 ευρώ.

Τι κατέθεσε ο σμήναρχος

Όπως προκύπτει από την κατάθεσή του, από το 2023 όταν έστειλε το βιογραφικό του και έλαβε θετική απάντηση, ξεκίνησε να αποστέλλει αρχικά ορισμένα reports γενικού περιεχομένου. Μετά από περίπου οκτώ μήνες, οι επαφές του ζήτησαν πιο διαβαθμισμένες πληροφορίες για τηλεπικοινωνιακά θέματα των Ενόπλων Δυνάμεων και του ΝΑΤΟ.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο σμήναρχος θεωρούνται εξαιρετικά σοβαρές. Μέχρι την Τρίτη, όταν θα οδηγηθεί ενώπιον του στρατιωτικού εισαγγελέα, παραμένει κρατούμενος στο Αεροδικείο.

Έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει αναλάβει τον πλήρη έλεγχο των κατασχεθέντων αντικειμένων, στα οποία περιλαμβάνονται ένα παράνομο κινητό τηλέφωνο με ειδικό λογισμικό, ένας φορητός υπολογιστής και αρκετά USB sticks.

Οι αναλυτές εξετάζουν τα δεδομένα για να προσδιορίσουν το εύρος των διαρροών και να χαρτογραφήσουν το δίκτυο επικοινωνίας του αξιωματικού με τον «Στίβεν».

Παράλληλα, οι υπηρεσίες πληροφοριών διερευνούν πιθανούς συνεργούς του. Πληροφορίες κάνουν λόγο για τρία ακόμη άτομα, εκ των οποίων δύο απόστρατοι, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται μια γυναίκα που φέρεται να είναι η επικεφαλής του Κινέζου στρατολογητή. Στελέχη της Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας και της ΕΥΠ διαθέτουν φωτογραφίες που την εμφανίζουν να τον συνοδεύει.

Οι έρευνες εστιάζουν στο αν εκείνη προσέγγισε αρχικά τον σμήναρχο και στον τρόπο με τον οποίο συναντήθηκε με τον Κινέζο πράκτορα. Μεταξύ των εταιρειών όπου είχε αποστείλει το βιογραφικό του, περιλαμβάνεται εκείνη που τελικά τον στρατολόγησε, με αντικείμενο συμβουλευτικό σε αμυντικά ζητήματα.

Λογισμικά και στρατιωτικοί κώδικες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες που ζητούσε η κινεζική πλευρά. Ο αξιωματικός φέρεται να είχε εντολή να συγκεντρώσει τεχνικά χαρακτηριστικά οπλικών συστημάτων, στοιχεία για εξειδικευμένα λογισμικά και κώδικες πρόσβασης σε στρατιωτικά δίκτυα.

Οι αρχές εκτιμούν ότι στόχος των κινεζικών υπηρεσιών ήταν η αντιγραφή δυτικών τεχνολογιών και οπλικών συστημάτων. Καθώς οι ανοιχτές πηγές δεν επαρκούσαν, κρίθηκε αναγκαία η πρόσβαση σε κλειστά λογισμικά και απόρρητους κώδικες, με τον 54χρονο να αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην υπόθεση.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, ο αξιωματικός υπέγραψε τις ομολογίες του, επιβεβαιώνοντας τη δράση του ενώπιον των αρχών.