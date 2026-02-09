Πληρωμές από το e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, ύψους 70,5 εκατομμυρίων ευρώ, θα πραγματοποιηθούν αυτή την εβδομάδα σε συνολικά 93.900 δικαιούχους, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι πληρωμές θα γίνουν από σήμερα Δευτέρα έως και την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2026.

Όπως αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, οι καταβολές εντάσσονται στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από τον e-ΕΦΚΑ, από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 19 εκατομμύρια ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Καταβολές από τη ΔΥΠΑ

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 26 εκατομμύρια ευρώ σε 43.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 4 εκατομμύρια ευρώ θα λάβουν 6.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Παράλληλα, 20 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

Τέλος, 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα δοθούν σε 25.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.