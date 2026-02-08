Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε φοιτητική εστία του Κρατικού Ιατρικού Πανεπιστημίου στην Ούφα, στη Δημοκρατία του Μπασκορτοστάν της Ρωσίας, το Σάββατο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και φοιτητές.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας 15χρονος, οπλισμένος με μαχαίρι, εισέβαλε στην εστία και επιτέθηκε σε φοιτητές, φωνάζοντας εθνικιστικά συνθήματα και σχεδιάζοντας ένα σύμβολο των Ναζί.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών, υποστράτηγος Ιρίνα Βολκ, δήλωσε στην ιστοσελίδα RTVI ότι «ο δράστης αντιστάθηκε στη σύλληψη, κατά τη διάρκεια της οποίας τραυμάτισε δύο αστυνομικούς. Επίσης, προκάλεσε τραύματα στον εαυτό του». Ο δράστης νοσηλεύεται σε τοπικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Έρευνα των αρχών και τραυματισμοί φοιτητών

Οι αρχές στην Ούφα, περίπου 1.200 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, έχουν ξεκινήσει έρευνα υψηλού επιπέδου για το περιστατικό. Τουλάχιστον τέσσερις τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ένας από αυτούς βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των τραυματιών συγκαταλέγονται και Ινδοί φοιτητές.

Η πρεσβεία της Ινδίας στη Μόσχα ανέφερε ότι «ένα δυσάρεστο περιστατικό επίθεσης σημειώθηκε στην Ούφα. Πολλά άτομα, μεταξύ αυτών και τέσσερις Ινδοί φοιτητές, τραυματίστηκαν».

Η ίδια ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με τις ρωσικές αρχές και πως «στελέχη του προξενείου στο Καζάν βρίσκονται καθ’ οδόν προς την Ούφα για να παράσχουν βοήθεια στους τραυματισμένους φοιτητές».

Μαρτυρίες και πιθανή σύνδεση με ακραία οργάνωση

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους, λέγοντας πως «υπήρχε αίμα παντού», ενώ το τηλεοπτικό κανάλι Ren TV μετέδωσε πλάνα με τους τραυματίες να μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα νοσοκομεία.

Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι Baza, ο ύποπτος φέρεται να ανήκε σε απαγορευμένη νεοναζιστική οργάνωση. Περισσότεροι από 30.000 Ινδοί φοιτητές εκτιμάται ότι σπουδάζουν σε πανεπιστήμια της Ρωσίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Economic Times.