Ένας 15χρονος ομολόγησε την ενοχή του για τη δολοφονία του μαθητή Λίο Ρος σε επίθεση με μαχαίρι, καθώς το θύμα επέστρεφε στο σπίτι του.

Ο έφηβος, του οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύπτεται για νομικούς λόγους, προχώρησε στην παραδοχή της ενοχής του ενώπιον του Δικαστηρίου του Μπέρμιγχαμ την Πέμπτη.

Ο 12χρονος Λίο δέχθηκε τη μοιραία επίθεση στις 21 Ιανουαρίου 2025, καθώς περπατούσε προς το σπίτι του στην περιοχή Γιάρντλεϊ Γουντ του Μπέρμιγχαμ.

Περαστικοί έσπευσαν να του προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο ο μικρός μαθητής υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο.

Ο Λίο θεωρείται το νεότερο θύμα εγκλήματος με μαχαίρι που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στα Δυτικά Μίντλαντς.

Πηγή: Independent