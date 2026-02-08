Βίντεο του Πενταγώνου που διέρρευσε και φαίνεται να δείχνει ένα UFO να απομακρύνεται με αδιανόητη ταχύτητα από στρατιωτικό drone των ΗΠΑ, δημοσιοποιήθηκε από τον ερευνητή δημοσιογράφο Τζέρεμι Κόρμπελ.

Ο Κόρμπελ, γνωστός ντοκιμαντερίστας και συμπαρουσιαστής του podcast WEAPONIZED, παρουσίασε το υλικό που φέρεται να καταγράφει ένα αντικείμενο σε σχήμα μανιταριού να πετά πάνω από την επαρχία Σουγουέιντα στη Συρία το 2021.

Στο βίντεο, το drone φαίνεται να παρακολουθεί το άγνωστο αντικείμενο καθώς αιωρείται ή κινείται με σταθερή ταχύτητα, πριν επιταχύνει απότομα και εξαφανιστεί από το οπτικό πεδίο.

Καταγραφή από στρατιωτικό drone

Σύμφωνα με τον Κόρμπελ και τον συμπαρουσιαστή του Τζορτζ Νάπ, το βίντεο τραβήχτηκε από drone τύπου MQ-9 Reaper και προέρχεται από πηγή της κοινότητας πληροφοριών και του Πενταγώνου.

Οι δύο ερευνητές υποστηρίζουν ότι το υλικό αποτελεί μέρος διαρροής από τα αρχεία του Υπουργείου Πολέμου, όπου φυλάσσονται καταγραφές στρατιωτικών παρατηρήσεων UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) – ο νέος όρος για τα UFO.

Επισήμως, το Πεντάγωνο έχει δηλώσει πως δεν υπάρχει φυσική απόδειξη που να επιβεβαιώνει την ύπαρξη εξωγήινων ή μη ανθρώπινων σκαφών.

«Ασύλληπτη επιτάχυνση»

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Κόρμπελ και Νάπ, το βίντεο δείχνει ξεκάθαρα «παρατηρήσιμη συμπεριφορά» ενός μη ανθρώπινου σκάφους. Όταν η κάμερα του drone κλειδώνει πάνω στο αντικείμενο, αυτό φαίνεται να αντιλαμβάνεται τη στόχευση και να κινείται απότομα, προτού εξαφανιστεί προς τα δεξιά του πλάνου.

Ανάλυση από ειδικούς

Σε ανάλυση του βίντεο στο WEAPONIZED Podcast, οι Κόρμπελ, Νάπ και ο αναλυτής Μαρίκ φον Ρένενκαμπφ παρακολούθησαν το περιστατικό σε επιβράδυνση 5% ώστε να διακρίνουν λεπτομέρειες που δεν είναι ορατές με γυμνό μάτι.

Ακόμη και σε πολύ αργή αναπαραγωγή, το αντικείμενο φαίνεται να «παραμορφώνεται» και να εξαφανίζεται, χωρίς να μετακινούνται τα υπόλοιπα στοιχεία του τοπίου. Ο Ρένενκαμπφ τόνισε ότι δεν πρόκειται για σφάλμα της κάμερας, καθώς το υπόβαθρο παραμένει σταθερό.

«Δεν βλέπουμε την παραμικρή μετατόπιση του τοπίου όταν το αντικείμενο εκτοξεύεται προς τα δεξιά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπερηχητικές ταχύτητες χωρίς ίχνη

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι στρατιωτικοί έχουν αναφέρει και άλλα περιστατικά όπου άγνωστα σκάφη φέρονται να επιταχύνουν με «μεταφυσικές» ταχύτητες. «Αυτό καταρρίπτει κάθε γνωστή αρχή της φυσικής», είπε ο Κόρμπελ στο επεισόδιο της 3ης Φεβρουαρίου.

Το βίντεο, όπως υποστηρίζουν, προέρχεται απευθείας από στρατιωτικά αρχεία και αναγνωρίζεται ως αυθεντικό UAP. Η κάμερα του drone χρησιμοποιεί τεχνολογία υψηλής ευκρίνειας, ικανή να συλλέγει δεδομένα πολύ πέρα από τις δυνατότητες μιας συνηθισμένης κάμερας.

«Δεν μοιάζει με τίποτα ανθρώπινο»

Ο Ρένενκαμπφ επεσήμανε ότι το αντικείμενο δεν ήταν drone, καθώς στην υπέρυθρη λήψη δεν διακρίνεται θερμότητα ή αέρια που θα υποδήλωναν κινητήρα. «Αυτό σίγουρα δεν μοιάζει με κανένα συμβατικό αεροσκάφος που γνωρίζουμε», δήλωσε.

Η απουσία θερμικών ιχνών ή ηχητικών εκρήξεων χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές ως «υπερηχητική ταχύτητα χωρίς υπογραφή» — ένα από τα βασικά «παρατηρήσιμα» φαινόμενα των UAP.

Άλλα γνωρίσματα περιλαμβάνουν την ικανότητα των UFO να γίνονται αόρατα, να κινούνται από τον αέρα στο νερό χωρίς αντίσταση και να αιωρούνται με αντιβαρυτική τεχνολογία.

Αποκλείουν τεχνολογία αντιπάλων χωρών

Ο Ρένενκαμπφ απέρριψε το ενδεχόμενο το αντικείμενο να ανήκει σε κάποια ξένη δύναμη, όπως η Κίνα. «Αν η Κίνα διέθετε τέτοια τεχνολογία, θα μπορούσε να επιτεθεί οπουδήποτε στη Γη χωρίς προειδοποίηση. Και, ειλικρινά, δεν θα υπήρχε λόγος να τη δοκιμάζει πάνω από τη συριακή έρημο», ανέφερε.