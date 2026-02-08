Μια σκληρή εβδομάδα για τις μετοχές τεχνολογίας έχει εξαφανίσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από τις προσωπικές περιουσίες δισεκατομμυριούχων του λογισμικού και των ημιαγωγών. Ο συνιδρυτής της Oracle, Larry Ellison, υπέστη τις μεγαλύτερες απώλειες, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν εταιρείες που βρίσκονται στο επίκεντρο των φόβων για αναστάτωση από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με το Bloomberg Billionaires Index, ο Ellison έχει δει περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια να εξαφανίζονται από την καθαρή του περιουσία το 2026, η οποία υποχώρησε στα 199 δισεκατομμύρια από 247 δισεκατομμύρια στις αρχές Ιανουαρίου. Ο πρόεδρος της Oracle, που για σύντομο διάστημα τον περασμένο Σεπτέμβριο αμφισβήτησε τον Elon Musk για τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, έχει δει τη μετοχή της εταιρείας του να καταρρέει πάνω από 50% από το υψηλό της, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για τις δαπάνες στην τεχνητή νοημοσύνη και τους δεσμούς της με την OpenAI.

Η «έκρηξη» της Anthropic και το «Software-mageddon»

Η πτώση των μετοχών εντάθηκε την Τρίτη, μετά την παρουσίαση από την Anthropic ενός νομικού plugin για τον AI agent Claude Cowork. Το εργαλείο είναι ικανό να εκτελεί έλεγχο συμβολαίων, παρακολούθηση συμμόρφωσης και ανάλυση εγγράφων — εργασίες που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων για καθιερωμένες εταιρείες λογισμικού.

Η ανακοίνωση προκάλεσε αυτό που οι traders αποκαλούν «Software-mageddon», με τις μετοχές της LegalZoom να καταρρέουν σχεδόν 20%, της Thomson Reuters να υποχωρούν περίπου 15% και της RELX να σημειώνουν πτώση 15%.

Ο δείκτης λογισμικού και υπηρεσιών S&P 500 υποχώρησε σχεδόν 4% την Τρίτη, ενώ το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF έχασε έως και 4,4%. Παράλληλα, ο δείκτης S&P North American Software Index κατέγραψε πτώση 15% τον Ιανουάριο — τη χειρότερη μηνιαία επίδοση από το 2008.

Δισεκατομμυριούχοι του λογισμικού με μεγάλες απώλειες

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Billionaires Index, τουλάχιστον 62 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν διαγραφεί από την καθαρή περιουσία των δισεκατομμυριούχων του λογισμικού φέτος. Μεταξύ των πιο πληγέντων είναι οι ιδρυτές της AppLovin, με τον CEO Adam Foroughi να βλέπει μείωση 31% στην περιουσία του, αντιστοιχώντας σε απώλεια περίπου 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι συνιδρυτές John Krystynak και Andrew Karam κατέγραψαν μειώσεις 30% και 29%, αντίστοιχα.

Οι τεράστιες επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Ο ιδρυτής της Amazon, Jeff Bezos, έχασε 14 δισεκατομμύρια δολάρια από την πτώση της Τρίτης, συμβάλλοντας σε συνολική ετήσια μείωση περίπου 6,8 δισεκατομμυρίων. Οι μετοχές της Amazon κατέρρευσαν το πρωί της Παρασκευής, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια να δαπανήσει 200 δισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις μέσα στο έτος, προκειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, έχει χάσει 12 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος, εκ των οποίων τα 7 δισεκατομμύρια προήλθαν μετά την Τρίτη. Ο πρώην CEO της Microsoft, Steve Ballmer, έχει δει σχεδόν 29 δισεκατομμύρια δολάρια να εξατμίζονται από τον πλούτο του από τον Ιανουάριο, αν και οι απώλειές του παραμένουν πιο συγκρατημένες σε σχέση με άλλους.

Απώλειες-μαμούθ για τις Big Tech

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες έχουν χάσει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε συνολική κεφαλαιοποίηση μέσα σε μία εβδομάδα. Οι τριμηνιαίες αναφορές αποκάλυψαν τεράστιες συνεχιζόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Όπως αναφέρει η Financial Times, οι τεχνολογικοί κολοσσοί σχεδιάζουν να επενδύσουν 660 δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνητή νοημοσύνη το 2026 — ποσό που υπερβαίνει το ΑΕΠ χωρών όπως η Σιγκαπούρη και το Ισραήλ.

«Έχουμε μεταβεί γρήγορα από το άγχος της υστέρησης στο να εξετάζουν οι επενδυτές με λεπτομέρεια κάθε πτυχή αυτού του ανταγωνισμού στην τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε αναλυτής στο CNBC, αποτυπώνοντας τη μεταβολή της διάθεσης στη Wall Street.