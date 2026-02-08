Η παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων (EV) έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ στη Γερμανία το 2025, με 1,22 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 15%, σύμφωνα με νέα στοιχεία που δημοσίευσε η Γερμανική Ένωση Αυτοκινήτου (VDA).

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν ένα στα τρία αυτοκίνητα που παραγόταν ήταν πλήρως ηλεκτρικό. Μαζί με την αύξηση 54% στην παραγωγή υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων plug-in, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων έφτασε τα 1,67 εκατομμύρια μονάδες σε συνολική παραγωγή 4,1 εκατομμυρίων αυτοκινήτων. Αυτό κατέστησε τη Γερμανία τον δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό ηλεκτρικών οχημάτων πίσω από την Κίνα και μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε η VDA.

«Η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται σε επίπεδο ρεκόρ, γεγονός που δείχνει σαφώς και εντυπωσιακά ότι η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία προχωρά αποφασιστικά προς την ηλεκτρική κινητικότητα και την κλιματικά ουδέτερη κινητικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της VDA, Hildegard Müller. Ζήτησε τη συνέχιση των επιδοτήσεων ηλεκτρικών οχημάτων από τη γερμανική κυβέρνηση και τόνισε την ανάγκη για «περισσότερες επιλογές φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και επαγγελματικά οχήματα» μαζί με «τη συνεπή επέκταση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, φθηνότερη ισχύ φόρτισης και βελτιωμένη πρόσβαση σε πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες για τον μετασχηματισμό».