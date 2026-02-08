To εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο ξεκινά την κατασκευή των πρώτων δοκιμαστικών οχημάτων προπαραγωγής για τη νέα BMW i3. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης προετοιμασίας για τη μαζική παραγωγή, η οποία θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

«Η κατασκευή οχημάτων προπαραγωγής αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το εργοστάσιό μας», δηλώνει ο Peter Weber, Επικεφαλής του εργοστασίου του BMW Group στο Μόναχο. «Για πρώτη φορά, κατασκευάσαμε μια BMW i3 εξ ολοκλήρου στο εργοστάσιό μας, χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και ψηφιακά διασυνδεδεμένες διαδικασίες. Με τη μαζική παραγωγή να πλησιάζει, οι διαδικασίες logistics και παραγωγής μας λειτουργούν πλέον υπό πραγματικές συνθήκες, σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών: στο εκσυγχρονισμένο τμήμα πρεσών, στο νέο τμήμα αμαξωμάτων, στο υπερσύγχρονο βαφείο και στη νέα γραμμή συναρμολόγησης, καθώς και στις καινοτόμες δομές logistics. Τους επόμενους μήνες, θα αξιοποιήσουμε τα όσα μάθαμε από τη φάση προετοιμασίας, προκειμένου να τελειοποιήσουμε περαιτέρω τις διαδικασίες της μαζικής παραγωγής και να διασφαλίσουμε μια ομαλή έναρξη».