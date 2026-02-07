Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει να τερματιστεί ο πόλεμος μέχρι τον Ιούνιο, καλώντας τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε νέες συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί πραγματοποίησαν δύο γύρους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι με στόχο την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός. Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός συνέχισε τα πλήγματα στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, εξαπολύοντας τη νύχτα νέα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

«Οι Αμερικανοί θέλουν το τέλος του πολέμου, ο οποίος εισέρχεται σύντομα στην πέμπτη χρονιά του, μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού, τον Ιούνιο», ανέφερε ο Ζελένσκι σε δηλώσεις του που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες ρώσων και ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανόν στο Μαϊάμι, σε μία εβδομάδα». Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε τον απολογισμό των συνομιλιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουκρανία αποδέχθηκε τη νέα συνάντηση, διευκρίνισε ο Ζελένσκι, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα δεχθεί καμία συμφωνία που θα έχει συναφθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία χωρίς τη συμμετοχή της, ιδίως σε ό,τι αφορά το ζήτημα των εδαφών.

Η πρόταση για «ελεύθερη οικονομική ζώνη»

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» στα διαφιλονικούμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, όπου καμία πλευρά δεν ασκεί στρατιωτικό έλεγχο.

«Ακόμα κι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, θα έχουμε ανάγκη δίκαιους και αξιόπιστους κανόνες», τόνισε ο Ζελένσκι.

Ενεργειακές υποδομές και νέα επίθεση

Οι δύο πλευρές δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν για το μέλλον του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια, τον οποίο η Μόσχα ελέγχει από την έναρξη της εισβολής. Παράλληλα, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τα μαζικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και θέρμανσης, ενώ η χώρα βιώνει έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Την περασμένη νύχτα σημειώθηκε νέα επίθεση με 408 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 39 πυραύλους, από τους οποίους καταρρίφθηκαν 382 και 24 αντίστοιχα, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Το υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «σημαντικές ζημιές» κυρίως σε ενεργειακούς υποσταθμούς, προσθέτοντας ότι «οι πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώθηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους» και πραγματοποιήθηκαν «έκτακτες διακοπές ηλεκτροδότησης στις περισσότερες περιφέρειες της Ουκρανίας».

Η ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας DTEK ανακοίνωσε επίσης «σημαντικές ζημιές στους εξοπλισμούς των θερμικών σταθμών ενέργειας», σημειώνοντας ότι πρόκειται για τη «δέκατη μαζική επίθεση» εναντίον των εγκαταστάσεών της από τον Οκτώβριο του 2025.

Αίτημα για στήριξη από την Ευρώπη

Υποδεχόμενος στο Κίεβο τη Γαλλίδα υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν, ο Ζελένσκι ζήτησε «αντιαεροπορική άμυνα, στρατιωτικά αεροπλάνα και κοινές προσπάθειες» από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Τα ρωσικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, με τις θερμοκρασίες στην πρωτεύουσα να φτάνουν τους 5 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν το πρωί και να αναμένεται να πέσουν έως τους 20 βαθμούς υπό το μηδέν τη Δευτέρα.