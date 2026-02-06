Ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε καταφύγιο ζώων στην πόλη Ζαπορίζια, νότια Ουκρανία, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον επτά σκυλιών και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

Το προσωπικό και οι εθελοντές του καταφυγίου εκφράζουν σοκ και λύπη, περιγράφοντας την τραγική κατάσταση με ζώα διαμελισμένα από θραύσματα και καταστροφές στο χώρο.

Ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το πρωί της Παρασεκυής καταφύγιο ζώων στη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά σκυλιά και τραυματίζοντας αρκετά ακόμη, σύμφωνα με το προσωπικό του καταφυγίου.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε σκηνές συγκίνησης και οδύνης. Εθελοντές, με δάκρυα στα μάτια, παρηγορούσαν ο ένας τον άλλον, καθάριζαν τα συντρίμμια και μετέφεραν νεκρά ζώα μέσα σε καρότσια.

“Είναι τρομερό. Τα σκυλιά ήταν διάτρητα από θραύσματα, κομμάτια από τα σώματά τους είναι κολλημένα στον φράχτη. Δεν… δεν βρίσκω λόγια”, δήλωσε η 18χρονη εθελόντρια Αλίνα Φόμπερ. “Λυπάμαι πραγματικά πάρα πολύ για τα σκυλάκια αυτά. Τα γνώριζα όλα, τα είχα βοηθήσει. Ήταν πολύ καλά σκυλιά”, πρόσθεσε εμφανώς σοκαρισμένη.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 9 το πρωί, όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ιρίνα Ντιντούρ, 41 ετών, υπεύθυνη του καταφυγίου. “Ακούσαμε ένα τρομερό βουητό, στη συνέχεια μια έκρηξη”, είπε, περιγράφοντας τη στιγμή της επίθεσης.

Σύμφωνα με την ίδια, στο σημείο επικράτησε χάος και εικόνες σφαγής. “Όλα τα σκυλιά που ήταν εκεί, εκείνη τη στιγμή, ήταν νεκρά”, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Ντιντούρ διευκρίνισε ότι πέντε κλουβιά καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ 25 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ζημιές καταγράφηκαν και σε ένα από τα κτίρια του καταφυγίου.

“Δεκατρία ζώα σκοτώθηκαν, επτά εγχειρίζονται αυτή την ώρα”, έγραψε η ίδια, επιβεβαιώνοντας αργότερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τουλάχιστον επτά σκυλιά είναι νεκρά. Ένας υπάλληλος του καταφυγίου τραυματίστηκε και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το καταφύγιο βρίσκεται στη μεγάλη πόλη Ζαπορίζια, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της γραμμής του μετώπου, σε περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα από επιθέσεις.

Η ευρείας κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, που ξεκίνησε πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια, παραμένει η πιο φονική σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προκαλώντας τεράστιες απώλειες όχι μόνο σε ανθρώπινες ζωές αλλά και στην πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας.