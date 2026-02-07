Διαβάστε στα «ΝΕΑ» του Σαββατοκύριακου:

Συστημικότητα Vs Αντισυστημικότητας

Το νέο δίλημμα

  • Διαχωριστικές γραμμές τύπου «Δεξιά-Αριστερά» έχουν μείνει προ πολλού στην άκρη
  • Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν τώρα για «ορθολογισμό-ανορθολογισμό»
  • Το Μαξίμου προβληματίζεται με αυτούς που θα επιλέξουν ψήφο διαμαρτυρίας προς τα μικρά ή προσωποπαγή κόμματα στις εθνικές εκλογές
  • Οι δύο άξονες στη στρατηγική του Μητσοτάκη

Περί συναίνεσης και άλλων δαιμονίων

Ποιος φοβάται την αναθεώρηση;

