Διαβάστε στα «ΝΕΑ» του Σαββατοκύριακου:
Συστημικότητα Vs Αντισυστημικότητας
Το νέο δίλημμα
- Διαχωριστικές γραμμές τύπου «Δεξιά-Αριστερά» έχουν μείνει προ πολλού στην άκρη
- Κυβερνητικοί παράγοντες μιλούν τώρα για «ορθολογισμό-ανορθολογισμό»
- Το Μαξίμου προβληματίζεται με αυτούς που θα επιλέξουν ψήφο διαμαρτυρίας προς τα μικρά ή προσωποπαγή κόμματα στις εθνικές εκλογές
- Οι δύο άξονες στη στρατηγική του Μητσοτάκη
=====================================================================================================
Περί συναίνεσης και άλλων δαιμονίων