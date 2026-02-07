Ο Τζόναθαν Νόλαν αποκάλυψε ότι έχει ήδη παρακολουθήσει ολοκληρωμένη εκδοχή της νέας ταινίας του αδελφού του, «Οδύσσεια», και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, μιλώντας με ιδιαίτερα θερμά λόγια για το φιλόδοξο εγχείρημα.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της σειράς Fallout — γνωστός για τη μακρόχρονη συνεργασία του με τον αδελφό του, Κρίστοφερ Νόλαν, σε έργα όπως το The Prestige και η τριλογία του Batman — χαρακτήρισε την κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού έπους ως μια θεαματική εμπειρία.

«Δεν εργάζομαι στο The Odyssey», δήλωσε ο Τζόναθαν Νόλαν στο CinemaBlend. «Έχω δει την «Οδύσσεια». Είναι εξαιρετικό. Ένα απίστευτο επίτευγμα… Ήμουν πάντα γοητευμένος από την Ιλιάδα και την Οδύσσεια όταν ήμουν νεότερος, και είχα μερικές ενδιαφέρουσες συνομιλίες με τον Κρις για το πού το οδηγεί. Είναι μια εντυπωσιακή ταινία.»

Όταν ρωτήθηκε αν έχει δει ολόκληρη την ταινία, ο Nolan απάντησε: «Δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να το πω, αλλά ναι, είναι καταπληκτική.»

Οι αντιδράσεις και οι έπαινοι για το νέο έπος του Christopher Nolan

Το φθινόπωρο που πέρασε, ο ηθοποιός Τομ Χόλαντ είχε δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι η «Οδύσσεια» διαθέτει «το καλύτερο σενάριο που έχω διαβάσει ποτέ». Ο Χόλαντ υποδύεται τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα, τον οποίο ενσαρκώνει ο Matt Damon.

Ωστόσο, η ταινία βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο συζήτησης για διαφορετικούς λόγους. Όπως μετέδωσε το Deadline, ο Έλον Μασκ προκάλεσε αντιδράσεις δηλώνοντας ότι ο Ν’ολαν έχει «χάσει την ακεραιότητά του», μετά από φήμες πως η ηθοποιός Lupita Nyong’o θα υποδυθεί την Ωραία Ελένη της Τροίας.

Η τοποθέτηση του Μασκ ήρθε ως απάντηση σε χρήστη που υποστήριξε ότι η Ελένη, σύμφωνα με το ελληνικό έπος, περιγράφεται ως «ξανθή και ανοιχτόχρωμη, η γυναίκα που με την ομορφιά της προκάλεσε πόλεμο», χαρακτηρίζοντας το πιθανό casting «προσβολή προς τον δημιουργό».

Η ταινία και η πρεμιέρα της

Η «Οδύσσεια», βασισμένη στο κλασικό έργο του Ομήρου — ο οποίος έζησε πριν από περίπου 2.700 χρόνια — ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου από τη Universal Pictures.

Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές του καλοκαιριού, συνεχίζοντας την παράδοση του Κρίστοφερ Νόλαν να μετατρέπει τα μεγάλα αφηγήματα σε κινηματογραφικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας.