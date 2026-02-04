Ο Έλον Μασκ εξαπέλυσε επίθεση κατά του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν, κατηγορώντας τον ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των επιλογών του για το καστινγκ της επερχόμενης ταινίας « Οδύσσεια».

Η νέα υπερπαραγωγή του Νόλαν συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστινγκ, με ονόματα όπως ο Ματ Ντέιμον, ο Τομ Χόλαντ, ο Τζον Μπέρνθαλ, ο Ρόμπερτ Πάττινσον, η Ζεντάγια, η Σαρλίζ Θερόν, η Αν Χάθαγουεϊ, η Μία Γκοθ και ο Μπένι Σαφντί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο καστινγκ προστέθηκε και η βραβευμένη με Όσκαρ Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία φέρεται να υποδύεται την Ελένη της Τροίας. Η επιλογή αυτή προκάλεσε αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μασκ έγραψε: «Η Ελένη της Τροίας ήταν ξανθιά, με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα και “το πρόσωπο που κινητοποίησε χίλια πλοία”, επειδή ήταν τόσο όμορφη που οι άνδρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για χάρη της. Οι επιλογές του καστ που κάνουν την υπόθεση ασυνάρτητη είναι παραδοχές ότι η ιστορία δεν ήταν ποτέ το θέμα ενώ προσβάλλεται ο συγγραφέας». Και πρόσθεσε: «Ο Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαφώνησαν με τη θέση του Μασκ. Ένας εξ αυτών σχολίασε: «Η Οδύσσεια είναι ένας μύθος. Δεν υπάρχουν ιστορικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η Ελένη της Τροίας υπήρξε πραγματικά, επομένως μπορεί να είναι όμορφη σε οποιοδήποτε χρώμα. Το να επιλέξεις μια όμορφη μαύρη γυναίκα για τον ρόλο δεν αντιβαίνει σε κανέναν τρόπο ό,τι γράφτηκε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ρώτα τον Όμηρο».

Η ταινία “Οδύσσεια” του Κρίστοφερ Νόλαν, προγραμματισμένη για Ιούλιο 2026, προσαρμόζει τα κεντρικά στοιχεία της πλοκής του ομηρικού έπους, εστιάζοντας στο ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Τα στοιχεία του έπους που θα δούμε στην ταινία​

Ακολουθεί το επικίνδυνο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, με συναντήσεις όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες και η μάγισσα Κίρκη. Κορυφώνεται με την επανένωση με την Πηνελόπη, περιλαμβάνοντας μυθικά πλάσματα και δοκιμασίες, όπως αναφέρεται σε επίσημες περιγραφές και τρέιλερ.​​

Η ταινία γυρίστηκε σε IMAX με Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα, καλύπτοντας αυτά τα εμβληματικά κομμάτια χωρίς πλήρη αποκάλυψη λεπτομερειών πλοκής ακόμα.

Η ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν “Οδύσσεια” ενσωματώνει κεντρικά κομμάτια της ομηρικής πλοκής, όπως επιβεβαιώνεται από συνεντεύξεις και επίσημες περιγραφές, εστιάζοντας στο ταξίδι του Οδυσσέα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

Στο έπος (Ραψωδία Κ’), ο Οδυσσέας εφευρίσκει τον Τρωικό Ίππο για την άλωση της Τροίας. Η ταινία ξεκινά με αυτή τη σκηνή σε προλόγους τρέιλερ, δείχνοντας Οδυσσέα και συντρόφους μέσα στον Ίππο, με έμφαση σε ένταση και ρεαλισμό.​

Στην Ραψωδία Θ’, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του φυλακίζονται στο σπήλαιο του Πολυφήμου, τυφλώνουν τον γίγαντα και δραπετεύουν. Η ταινία περιλαμβάνει αυτή την κλασική δοκιμασία, γυρισμένη σε σπηλιά στη Μεθώνη της Ελλάδας, με Ματ Ντέιμον να τρέχει “για τη ζωή του”.​

Οι Σειρήνες (Ραψ. Λ’) δελεάζουν με τραγούδι, ενώ η Κίρκη (Ραψ. Ι’) μεταμορφώνει συντρόφους σε χοίρους. Επιβεβαιωμένες στη σύνοψη της ταινίας, με Charlize Theron ως Κίρκη και γυρίσματα σε ιταλικά νησιά για ναυτικές σκηνές.​

Στις τελευταίες ραψωδίες (Ρ-ω), ο Οδυσσέας επιστρέφει μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο, αναγνωρίζεται από τον Τηλέμαχο και σφαγιάζει τους μνηστήρες της Πηνελόπης. Η ταινία κορυφώνεται στην επανένωση, με Tom Holland ως Τηλέμαχο και Anne Hathaway ως Πηνελόπη.

Περιλαμβάνει την αναζήτηση του Τηλέμαχου για τον πατέρα του, τις επισκέψεις στη Νέστορα και τον Μενέλαο, και την επιστροφή του στην Ιθάκη, με Tom Holland στον ρόλο του Τηλέμαχου.

Καλύπτει τις αφηγήσεις του Οδυσσέα στους Φαίακες: Κύκλωπας Πολύφημος (Θ’), Λαιστρυγόνες (Ι’), Κίρκη (Ι’), Άδης (Λ’), Σειρήνες, Σκύλλα και Χάρυβδη (Μ’), γυρισμένες σε πραγματικά locations όπως Μεθώνη και Σικελία.​

Η ταινία “Οδύσσεια” (The Odyssey, 2026) του Κρίστοφερ Νόλαν έχει παγκόσμια πρεμιέρα στις 16 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και τρέιλερ.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ματ Ντέιμον αρχές του έτους φιλοξενήθηκε στο δημοφιλές podcast «New Heights», με οικοδεσπότες τους Τζέισον και Τράβις Κέλσι (Jason & Travis Kelce), όπου ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να φτάσει στο χαμηλότερο βάρος του από την εποχή του λυκείου για να υποδυθεί τον Οδυσσέα στην ταινία.

Όταν ο Τζέισον Κέλσι ανέφερε ότι είχε δει φωτογραφίες του Ντέιμον από τα γυρίσματα, στις οποίες έδειχνε «ιδιαίτερα γυμνασμένος», εκείνος απάντησε: «Ναι, ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχασα πολύ βάρος. Ο Κρίστοφερ Νόλαν ήθελε να είμαι λεπτός αλλά δυνατός. Είναι κάπως περίεργο αυτό».

Η αυστηρή δίαιτα και η προετοιμασία

Ο Ντέιμον αποκάλυψε πως για να πετύχει τον στόχο του, ακολούθησε μια αυστηρή διατροφή χωρίς γλουτένη. «Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, κυρίως λόγω μιας άλλης εξέτασης που έκανα με τον γιατρό μου. Συνήθως το βάρος μου κυμαίνεται μεταξύ 84 και 90 κιλά, αλλά σε όλη την ταινία ήμουν 75. Είχα να φτάσω σε αυτό το βάρος από το λύκειο. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και μια εξαιρετικά αυστηρή δίαιτα», ανέφερε.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός σημείωσε ότι παραμένει πιστός στη διατροφή χωρίς γλουτένη, ακόμη και μετά το τέλος των γυρισμάτων. «Πλέον καταναλώνω αποκλειστικά προϊόντα χωρίς γλουτένη. Έχω βρει μέχρι και μπύρα χωρίς γλουτένη», είπε με χιούμορ, προσθέτοντας: «Έχει περάσει τόσος καιρός από τότε που έφαγα τελευταία φορά γλουτένη που δεν μπορώ καν να καταλάβω αν είναι καλή ή όχι. Οπότε αυτό είναι καλό σημάδι».

Η συνεργασία με ειδικό γυμναστή

Απαντώντας σε ερώτηση του Τράβις Κέλσι για το αν χρειάστηκε νέο συνεργάτη στην προετοιμασία του, ο Ντέιμον αποκάλυψε ότι εμπιστεύτηκε έναν εξειδικευμένο γυμναστή, ικανό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου. «Το παν είναι να έχεις έναν ξεκάθαρο στόχο και να τον θέτεις εξαρχής», τόνισε, συγκρίνοντας τη διαδικασία με την προετοιμασία των δύο αδελφών για τη σεζόν του NFL.

Η σωματική προετοιμασία για τους ρόλους

Ο Ντέιμον παραλλήλισε τη δική του προετοιμασία με την πειθαρχία που απαιτείται σε επαγγελματικό επίπεδο αθλητισμού. «Όταν προετοιμάζομαι για τέτοιους ρόλους, όπως στην “Οδύσσεια” ή στις ταινίες “Jason Bourne”, αισθάνομαι πως περνώ κάτι αντίστοιχο με τη δική σας αγωνιστική περίοδο. Γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου, μέρος της δουλειάς σου. Μπαίνεις σε μια αυστηρή ρουτίνα και χτίζεις όλο το πρόγραμμά σου γύρω από αυτό. Αυτή είναι η σωματική πλευρά της προετοιμασίας», υπογράμμισε.

Κρίστοφερ Νόλαν έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα: αντί να κάνει δηλώσεις για να παρουσιάσει το έργο του, εντυπωσιακά τρέιλερ ή επιθετικό marketing, άφησε το ίδιο του το φιλμ να μιλήσει για εκείνον. Ο εξάλεπτος πρόλογος της Οδύσσειας προβάλλεται ήδη στις κινηματογραφικές αίθουσες, συνοδεύοντας προβολές 70mm IMAX, και αποτελεί την πρώτη εκτεταμένη ματιά στο πιο φιλόδοξο εγχείρημα της καριέρας του. Και ναι, από αυτά τα έξι λεπτά γίνεται σαφές ότι δεν πρόκειται απλώς για μια κινηματογραφική διασκευή του Ομήρου, αλλά για ένα κινηματογραφικό έπος με τη σφραγίδα του Νόλαν.

Ο πρόλογος ξεκινά μέσα στον Δούρειο Ίππο. Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, μαζί με τον Τζον Μπέρνθαλ και άλλους Έλληνες πολεμιστές, είναι κρυμμένοι στο εσωτερικό του ξύλινου δημιουργήματος. Η ένταση χτίζεται όχι με λόγια, αλλά με ήχο: ανάσες, τριξίματα, μέταλλο που γδέρνει ξύλο. Ένας Τρώας φρουρός καρφώνει το άλογο με δόρυ, τραυματίζοντας έναν από τους άνδρες. Το τέχνασμα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Δεν αποκαλύπτεται. Όταν οι Έλληνες βγαίνουν από το άλογο, δεν υπάρχει θρίαμβος. Υπάρχει εκτέλεση. Σιωπηλή, ωμή, χωρίς εξιδανίκευση. Οι φρουροί εξοντώνονται, οι πύλες της πόλης γίνονται πεδίο μάχης και οι τεράστιοι μηχανισμοί ανοίγουν με κόπο, ιδρώτα και απώλειες. Η Τροία δεν πέφτει θεαματικά — καταρρέει χαοτικά. Είναι μια σκηνή πολέμου χωρίς ηρωισμό, κάτι που ο Νόλαν έχει εξερευνήσει και στο Dunkirk, αλλά εδώ αποκτά μυθική διάσταση.

Για μια στιγμή σχεδόν ανεπαίσθητη, ο φακός αποκαλύπτει τον Κύκλωπα. Όχι ως ψηφιακό θέαμα, αλλά ως μηχανικό, αναλογικό πλάσμα. Animatronic, με υλικότητα που θυμίζει τις πρώτες δημιουργίες του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Δεν είναι jump scare. Είναι υπόσχεση. Ο μύθος υπάρχει, αλλά δεν κραυγάζει — παραμονεύει. Ο πρόλογος κλείνει με έναν διάλογο. Ο χαρακτήρας του Μπέρνθαλ αφηγείται την άλωση στον νεότερο ήρωα που ενσαρκώνει ο Τομ Χόλαντ. «Νομίζω ξέρεις τη συνέχεια», λέει. Και εκεί ο Νόλαν κόβει. Χωρίς εξήγηση. Χωρίς λύτρωση.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η μουσική του Λούντβιχ Γιόρανσον. Η σύνθεση δεν θυμίζει τίποτα από το προηγούμενο έργο του. Δεν είναι απλώς επική. Είναι απειλητική. Πολυφωνικά μοτίβα, σκοτεινά χορωδιακά στοιχεία και μια σταδιακή κλιμάκωση που σφίγγει τον θεατή όσο η μάχη ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο ήχος λειτουργεί σαν ψυχολογικός καταλύτης, όχι σαν συνοδευτικό.

Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, παραμένει. Αν αυτά τα έξι λεπτά είναι υπόσχεση, μπορεί ο Κρίστοφερ Νόλαν να τηρήσει το ίδιο επίπεδο έντασης, κλίμακας και πρακτικής κινηματογράφησης σε ολόκληρη ταινία; Η Οδύσσεια δεν είναι ένα ενιαίο δράμα, αλλά ένα επεισοδιακό, περιπλανώμενο έπος. Η ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό Οδυσσέα και το εξωτερικό ταξίδι θα είναι η μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του. Αν όμως ο πρόλογος λέει κάτι ξεκάθαρα, είναι το εξής: ο Νόλαν δεν προσεγγίζει τον Όμηρο ως μνημείο, αλλά ως ζωντανό, εύφλεκτο υλικό. Και αν το υπόλοιπο φιλμ ακολουθήσει αυτή τη γραμμή, τότε η Οδύσσεια δεν θα είναι απλώς άλλη μία κινηματογραφική διασκευή ενός κλασικού. Θα είναι μια σύγχρονη κατάβαση στον μύθο με σκοτάδι, αίμα και σιωπή.

Η ταινία διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά καστ των τελευταίων ετών: Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας,

Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος,

Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη,

Ζεντάγια ως Αθηνά,

Σαρλίζ Θερόν ως Κίρκη,

Λουπίτα Νιόνγκο ως Κλυταιμνήστρα,

Μπένι Σάφντι ως Αγαμέμνων,

με επιπλέον συμμετοχές από Ρόμπερτ Πάτινσον, Μία Γκοθ, Χίμες Πατέλ και Έλιοτ Πέιτζ, των οποίων οι ρόλοι δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί.