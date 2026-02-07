Συμπλοκή μεταξύ νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε πολυκατοικία στη Λάρισα.

Τα δύο άτομα 18 και 19 ετών φαίνεται να είχαν άγριο καβγά μέσα στο διαμέρισμα και ο ένας βγήκε έξω επί της οδού Παπακυριαζή καλώντας σε βοήθεια με τραύμα από μαχαίρι στο χέρι του.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η είσοδος της πολυκατοικίας

Ο νεαρός μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο ενώ συνελήφθη ένα άτομο και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Σύμφωνα με το larissanet.gr στην συγκεκριμένη πολυκατοικία μένουν σε διαμέρισμα ανήλικοι πρόσφυγες στα πλαίσια προγράμματος.