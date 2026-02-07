Ο αμπελοοινικός κλάδος αντιμετώπισε μια δύσκολη χρονιά το 2025, με προβλήματα όπως οι αμερικανικοί δασμοί, η μικρή σοδειά και η πτώση της εσωτερικής κατανάλωσης. Παρά τις δυσκολίες, η βιομηχανία κατάφερε να διατηρήσει ισχυρά θεμέλια για το μέλλον.

Μέσα σε αυτή τη στρατηγική αναζήτησης νέων αγορών, η Ινδία εμφανίζεται ως προοπτική μεγάλης δυναμικής, μέχρι τώρα πρακτικά κλειστή λόγω υψηλών δασμών. Η νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Ινδίας, μετά από 18 χρόνια διαπραγματεύσεων, μειώνει ή καταργεί το 96% των δασμών για ευρωπαϊκά προϊόντα.

Στο κρασί, η επίδραση είναι ιδιαίτερα σημαντική: οι δασμοί μειώνονται από το 150% σε 20% για τα premium κρασιά και 30% για τα μεσαίας κατηγορίας, καθιστώντας πλέον εφικτή την εμπορική παρουσία σε μια αγορά 1,4 δισεκατομμυρίων καταναλωτών.

Μέχρι σήμερα, η παρουσία του ισπανικού κρασιού στην Ινδία ήταν περιορισμένη: περίπου 200.000 λίτρα, αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ, συγκεντρωμένα κυρίως στις μεγάλες πόλεις και σε υψηλά εισοδηματικά στρώματα.

Το νέο πλαίσιο δημιουργεί αισιοδοξία, καθώς η αύξηση της μεσαίας τάξης, η δυτικοποίηση των καταναλωτικών συνηθειών και το ενδιαφέρον για premium προϊόντα ανοίγουν δρόμο στις ισπανικές ποικιλίες. Η νότια Ευρώπη διαθέτει πλεονεκτήματα, όπως μεγάλη ποικιλία στυλ, ισχυρή σχέση ποιότητας-τιμής και καθιερωμένη premium γκάμα.

Ωστόσο, η Ινδία παραμένει ανταγωνιστική αγορά. Το 2025 εισήγαγε συνολικά 5,65 εκατ. λίτρα, αξίας περίπου 25 εκατ. ευρώ, με αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο ανταγωνισμός τιμών είναι έντονος και η κατανάλωση κρασιού παραμένει προϊόν niche, ευαίσθητο στο κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

Η Αυστραλία προηγείται

Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής κρασιού στην Ινδία, με 2,2 εκατ. λίτρα (39% του όγκου) και αξία 6,9 εκατ. ευρώ (28% της αξίας).

Η επιτυχία της βασίζεται σε προϊόντα προσαρμοσμένα στις τοπικές προτιμήσεις, ισχυρή παρουσία στη γαστρονομία και ευνοϊκό πλαίσιο δασμών μέσω συμφωνίας με την Ινδία το 2022. Ακολουθούν Σιγκαπούρη, Ιταλία και Γαλλία, η οποία έχασε μεγάλο μέρος της αγοράς που κατείχε στις αρχές του αιώνα.

Η Ινδία, με αυξανόμενη κατανάλωση και χαμηλότερες εμπορικές φραγές, εμφανίζεται ως μια σημαντική ευκαιρία για το ευτωπαϊκό κρασί. Το νέο συμφωνητικό προσφέρει για πρώτη φορά πραγματική δυνατότητα ανταγωνισμού σε μία από τις πιο δυναμικές αγορές του κόσμου, ανοίγοντας δρόμο για ανάπτυξη τη δεκαετία που έρχεται.