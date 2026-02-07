Μια αθόρυβη αλλά σημαντική αλλαγή συντελείται στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους: τα εταιρικά ομόλογα καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, φέρνοντας σημαντική ανάσα στις επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού χώρου. Η ζήτηση για ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας (IG) αυξάνεται, και το spread μεταξύ αυτών και των κρατικών ομολόγων υποχωρεί σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2007. Αυτό σημαίνει ότι οι επενδυτές απαιτούν όλο και χαμηλότερες «πριμ κινδύνου» για τις εταιρείες σε σχέση με τα κράτη, γεγονός που μειώνει το κόστος δανεισμού και ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

Η «βροχή χρημάτων» από όλο τον κόσμο φαίνεται ξεκάθαρα στις εισροές κεφαλαίων στα ETFs. Σύμφωνα με στοιχεία της Vanguard, το 2025 ήταν έτος-ρεκόρ για τα εταιρικά ομόλογα σε ευρώ, με αύξηση 21,8% στις εισροές, συνολικού ύψους 24,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για επενδυτικά ομόλογα. Τα κρατικά ομόλογα προσέλκυσαν 27,6 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα κατευθύνθηκαν σε ταμειακά κεφάλαια.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρακολουθεί στενά αυτή την τάση, θεωρώντας την καθοριστική για την κατανόηση της χρηματοδότησης στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, «το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον στήριξε τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης στην αγορά εταιρικών ομολόγων».

Πίσω από την ανάπτυξη βρίσκεται μια διεθνής αναδιάταξη κεφαλαίων. Αναλυτές τονίζουν ότι η αμερικανική οικονομία χάνει την «ειδική της θέση» λόγω δημοσιονομικών ανησυχιών, υψηλού χρέους και αβεβαιότητας γύρω από τη Fed, οδηγώντας επενδυτές από την Ασία και την Ευρώπη σε ομόλογα ευρωπαϊκών εταιρειών. Ιδιαίτερα οι Ιάπωνες επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις και διαφοροποίηση, ενώ οι ευρωπαίοι μειώνουν τις τοποθετήσεις τους σε δολάρια λόγω κόστους αντιστάθμισης και αβεβαιότητας.

Σημαντικό ρόλο παίζει και η ισχυροποίηση του ευρώ, που ενισχύει το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε ομόλογα ευρωπαϊκών εταιρειών, μειώνοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο και τα κόστη αντιστάθμισης. Τα ομόλογα IG προσφέρουν αποδόσεις περίπου 3,5%, ελκυστικές συγκριτικά με άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία και ταμειακά διαθέσιμα.

Οι ίδιες οι ευρωπαϊκές εταιρείες εμφανίζονται σε καλή θέση: το επίπεδο μόχλευσης παραμένει σταθερό, τα εταιρικά θεμέλια ισχυρά και οι ανάγκες αναχρηματοδότησης διαχειρίσιμες. Παράλληλα, η δημοσιονομική επέκταση σε χώρες όπως η Γερμανία και η προοπτική μεγαλύτερης κρατικής δαπάνης δημιουργούν πρόσθετη οικονομική στήριξη και ανάπτυξη για τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, η Ευρώπη αναδεικνύεται σε παγκόσμιο καταφύγιο για εταιρικό χρέος, προσελκύοντας κεφάλαια από όλο τον κόσμο και προσφέροντας φθηνότερη και πιο σταθερή χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις της ηπείρου. Οι προοπτικές δείχνουν ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί, με σταθερά θεμελιώδη, υψηλή ποιότητα πιστοληπτικής ικανότητας και ευνοϊκό περιβάλλον για περαιτέρω ανάπτυξη των εταιρικών αγορών.