Σε καθεστώς υψηλής επιφυλακής καλεί τους Αμερικανούς πολίτες στο Ιράν η Ουάσινγκτον, μέσω της λεγόμενης «εικονικής πρεσβείας των ΗΠΑ», η οποία τους προτρέπει να «εγκαταλείψουν άμεσα το Ιράν» και να καταρτίσουν σχέδια αναχώρησης χωρίς να βασίζονται σε αμερικανική συνδρομή.

Η προειδοποίηση ασφαλείας εκδόθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Ομάν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε κοινό έδαφος ως προς την ατζέντα της συνάντησης.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους, στις συνομιλίες αναμένεται να συμμετάσχουν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Της ιρανικής αντιπροσωπείας θα ηγείται ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη επαφή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, όταν η ένταση κορυφώθηκε μετά τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ και τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Αμφιβολίες για τα αποτελέσματα των συνομιλιών

Οι έντονες διαφωνίες ως προς το εύρος και τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών έχουν δημιουργήσει αμφιβολίες για το αν η συνάντηση μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής παρέμβασης των ΗΠΑ παραμένει ανοιχτό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ουάσινγκτον ζητεί από την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου, να δεχθεί περιορισμούς στο βαλλιστικό της πρόγραμμα και να σταματήσει τη χρηματοδότηση ένοπλων οργανώσεων στη Μέση Ανατολή. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι θα υπάρξουν στρατιωτικά πλήγματα εάν οι απαιτήσεις αυτές δεν ικανοποιηθούν.

Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές αξιώσεις, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας της, και προειδοποιεί ότι θα απαντήσει δυναμικά, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους και το Ισραήλ σε περίπτωση επίθεσης.

Αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή

Οι διπλωματικές κινήσεις εξελίσσονται σε ένα περιβάλλον έντονης γεωπολιτικής αστάθειας, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύουν την παρουσία τους στον Περσικό Κόλπο. Ο Τραμπ έχει αποστείλει, όπως δήλωσε, μια «τεράστια αρμάδα» στην περιοχή, με αιχμή το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Οι πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας ή αποκλιμάκωσης θεωρούνται περιορισμένες. «Οι θέσεις των δύο πλευρών παραμένουν πολύ μακριά και δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη», δήλωσε στο CNBC ο Μπομπ ΜακΝάλι, πρόεδρος της Rapidan Energy Group, εκτιμώντας ότι υπάρχει πιθανότητα 75% για στρατιωτικές εχθροπραξίες τις επόμενες εβδομάδες.

Μεταξύ των πιθανών σεναρίων περιλαμβάνονται οικονομικός αποκλεισμός τύπου Βενεζουέλας, επιλεκτικά στρατιωτικά πλήγματα ή ακόμη και μια ευρείας κλίμακας σύγκρουση.

Αλλαγή τόπου διεξαγωγής και μήνυμα από την Τεχεράνη

Αρχικά, οι συνομιλίες επρόκειτο να πραγματοποιηθούν στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή υπουργών Εξωτερικών από χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Ωστόσο, η Τεχεράνη αιφνιδίως ζήτησε αλλαγή τόπου και μορφής, προτείνοντας το Ομάν και περιορισμό της συνάντησης σε διμερή επίπεδο.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αμπάς Αραγκτσί υπογράμμισε ότι «η ισότητα, ο αμοιβαίος σεβασμός και το κοινό συμφέρον δεν είναι απλά κούφια λόγια — είναι απαραίτητες προϋποθέσεις και πυλώνες για να υπάρξει συμφωνία με διάρκεια».

Το Ιράν, όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής της διπλωματίας του, θεωρεί τον «αμοιβαίο σεβασμό» βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.