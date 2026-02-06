Ένα ζευγάρι σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το σπίτι του στην περιφέρεια Ζαπορίζια, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

«Ιδιωτική κατοικία καταστράφηκε. Ζευγάρι είναι νεκρό, άνδρας 49 ετών και γυναίκα 48 ετών», ανέφερε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, Ιβάν Φεντόροφ.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν τα νυχτερινά πλήγματα στην Ουκρανία, παρά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν προχθές Τετάρτη και χθες Πέμπτη στο Αμπού Ντάμπι, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατά τις συναντήσεις αυτές συμφωνήθηκαν ανταλλαγές αιχμαλώτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για την Παρακολούθηση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Ουκρανία (HRMMU), που δημοσιοποιήθηκαν στις αρχές Ιανουαρίου, σχεδόν 15.000 Ουκρανοί άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή τους και περίπου 40.600 έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

Το 2025 καταγράφηκε ως το δεύτερο πιο φονικό έτος για τους αμάχους μετά το 2022, με περισσότερους από 2.500 νεκρούς, σύμφωνα με την ίδια πηγή.