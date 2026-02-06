Έντονη αντιπαράθεση έχει προκύψει ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας, με τους ανθρώπους της λίγκας να στέλνουν σαφές μήνυμα προς τον Πορτογάλο σταρ. Αφορμή αποτέλεσε η απόφαση του CR7 να απέχει από αγωνιστικές υποχρεώσεις, διαμαρτυρόμενος για τη μεταγραφική στρατηγική που ακολουθείται στη χώρα.

Ο Ρονάλντο επιχείρησε, μέσω της απουσίας του, να πιέσει για αλλαγές στον τρόπο ενίσχυσης των ομάδων, ωστόσο η αντίδραση των Σαουδαράβων ήταν άμεση και κάθετη. Αντί να υποχωρήσουν, άνοιξαν ευθέως «μέτωπο» μαζί του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται να δεχτούν παρεμβάσεις ή πιέσεις που θυμίζουν εκβιασμό.

Η δυσαρέσκεια του 41χρονου σούπερ σταρ εστιάζεται κυρίως στη διαχείριση του PIF (Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων), το οποίο ελέγχει την Αλ Νασρ αλλά και άλλους κορυφαίους συλλόγους της Saudi Pro League. Παρά τα τεράστια ποσά που λαμβάνει, ο Ρονάλντο δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάποιον τίτλο στη Σαουδική Αραβία, ενώ φέτος βλέπει τον στόχο των 1.000 επίσημων γκολ να απομακρύνεται, καθώς η ομάδα του παρουσιάζεται αγωνιστικά αποδυναμωμένη σε σχέση με τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι η μοναδική χειμερινή προσθήκη της Αλ Νασρ ήταν ο 21χρονος Ιρακινός μέσος, Χαϊντίρ Αμπντουλκαρίμ, εξέλιξη που δεν ικανοποίησε σε καμία περίπτωση τον Πορτογάλο επιθετικό. Έτσι, επέλεξε να μην αγωνιστεί, μια κίνηση που μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να αποδίδει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

«Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την Αλ Νασρ»

Αξιωματούχοι της Saudi Pro League διέρρευσαν τη θέση τους στα ΜΜΕ, τονίζοντας πως κανένας ποδοσφαιριστής, ανεξαρτήτως ονόματος και προσφοράς στο άθλημα, δεν έχει το δικαίωμα να καθορίζει τις αποφάσεις ενός ολόκληρου πρωταθλήματος. Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η έλλειψη μεταγραφικής ενίσχυσης της Αλ Νασρ αποτελεί ευθύνη της ίδιας της ομάδας και όχι της λίγκας ή του PIF.

Την Παρασκευή, η Αλ Νασρ αντιμετωπίζει την Αλ Ιτιχάντ και σε περίπτωση που ο Ρονάλντο απουσιάσει ξανά, θα πρόκειται για το δεύτερο συνεχόμενο ματς που χάνει στο πλαίσιο της άτυπης «απεργίας» του. Υπενθυμίζεται ότι ο Πορτογάλος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στο συμβόλαιό του προβλέπεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 50 εκατ. ευρώ.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Saudi officials with a message to Cristiano Ronaldo: • Competition decisions are not subject to the will of any player, regardless of their status. • Contracts, spending, and strategy remain in the hands of the clubs themselves. • The competition is… pic.twitter.com/p3O1sOM35s — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 6, 2026