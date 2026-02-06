Στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής, η ομάδα του Πέπε Ποέτα εκμεταλλεύτηκε το «διπλό» στη Λιόν για να βελτιώσει το ρεκόρ της στο 14-13, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Βιλερμπάν υποχώρησε στο 7-20, παραμένοντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Κορυφαίος για την Αρμάνι ήταν ο Μάρκο Γκούντουριτς, που καθοδήγησε την ομάδα του ως «μαέστρος», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 18 πόντους και 7 ασίστ. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Κουίν Έλις με 13 πόντους, ενώ καθοριστικός αποδείχθηκε ο Αρμόνι Μπρουκς, ο οποίος κατέγραψε double-double με 11 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Από πλευράς Βιλερμπάν, ξεχώρισε για ακόμη μία φορά ο Μπράιαν Ανγκόλα, σημειώνοντας 23 πόντους και 2 κλεψίματα, με τον Τόμας Ερτέλ να προσθέτει 12 πόντους και 4 ασίστ.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τη Βιλερμπάν να μπαίνει πιο δυνατά, αποκτώντας προβάδισμα χάρη στην ευστοχία του Γκλιν Γουότσον από την περιφέρεια. Η Αρμάνι αντέδρασε με τον Μπούκερ, όμως ο Ερτέλ κράτησε τους Γάλλους μπροστά στο σκορ.

Στη δεύτερη περίοδο, οι Ιταλοί ανέβασαν στροφές και με αιχμή τον Αρμόνι Μπρουκς πέρασαν μπροστά, σε ένα δεκάλεπτο όπου το προβάδισμα άλλαζε συνεχώς χέρια. Ένα επιμέρους 8-2 στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου έδωσε στην Αρμάνι διαφορά πέντε πόντων.

Στο δεύτερο μέρος, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν αποφασισμένοι και αύξησαν τη διαφορά, χτίζοντας ένα σημαντικό «μαξιλαράκι». Η Βιλερμπάν προσπάθησε να επιστρέψει με σερί πόντων του Ερτέλ, όμως η διαφορά δεν μειώθηκε ουσιαστικά.

Στην τελική ευθεία, οι Γάλλοι αντέδρασαν με επιμέρους 17-6, μειώνοντας στους τρεις πόντους με μπροστάρηδες τους Ανγκόλα και Ντιαέ. Παρ’ όλα αυτά, η εμπειρία της Αρμάνι μίλησε στα κρίσιμα σημεία, με τον Γκούντουριτς να σκοράρει ψύχραιμα. Ο Ανγκόλα μείωσε στον πόντο, όμως το τελευταίο σουτ δεν βρήκε στόχο και το putback του Ντιαέ ήρθε μετά τη λήξη του χρόνου.

Δεκάλεπτα: 22-20, 37-42, 53-67, 76-77