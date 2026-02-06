Εργατικό δυστύχημα με έναν 45χρονο να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Άρι Μεσσηνίας, λίγο πριν από τις 15:30.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο 45χρονος Αλβανός εργάτης, χειριστής κομπρεσέρ και μέλος συνεργείου εργολάβου, εκτελούσε εργασίες εκσκαφής για δίκτυο ομβρίων υδάτων όταν το έδαφος υποχώρησε ξαφνικά.

Ο άτυχος άνδρας έπεσε μέσα στο σκάμμα και καταπλακώθηκε από μπάζα. Συνάδελφοί του έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν, ενώ στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για περίπου μισή ώρα προκειμένου να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ, ωστόσο ο 45χρονος δεν ανταποκρίθηκε.

Ο εργάτης έφερε σοβαρά τραύματα στο θώρακα και στα πλευρά και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, είχε χάσει τη ζωή του ήδη από το σημείο του δυστυχήματος.

Προανάκριση για τα αίτια και τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμάτας.