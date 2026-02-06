Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (6/2) στην Αθηνών Λαμίας μετά από ανατροπή φορτηγού που σημειώθηκε.

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη στο 54χλμ. της Εθνικής Οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή του Αυλώνα, με το φορτηγό να καταλήγει στη μέση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε τραυματισμός από το συμβάν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 7:30 το πρωί ένα φορτηγό ανετράπη, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην μεσαία και τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας.

Λόγω του συμβάντος, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας, με την Τροχαία να βρίσκεται στο σημείο και να προσπαθεί να διευκολύνει τους οδηγούς που έχουν σχηματίσει μεγάλη ουρά με τα οχήματά τους.

Στο «κόκκινο» η κυκλοφορία σε Μεσογείων, Αττική Οδό και Λ. Συγγρού

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η κίνηση στο οδικό δίκτυο της Αττικής, με την Αθηνών – Κορίνθου να βρίσκεται στο «κόκκινο» και την Αθηνών – Λαμίας να έχει κυκλοφοριακή συμφόρηση μέχρι τον κόμβο Καλυφτάκη.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται επίσης στην Πέτρου Ράλλη, στην Αλεξάνδρας και στη Μεσογείων ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην Κατεχάκη -και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας- καθώς και στις Λεωφόρους Κηφισίας και Συγγρού. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί σε Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Καλλιρρόης και Λ. Θησεώς.

Καθυστερήσεις: προς Ελευσίνα: 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία, 15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας, προς Αεροδρόμιο: άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας, 10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία. Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/LNzARwHh4w — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 6, 2026

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Ελευσίνα σημειώνονται καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία, καθώς και 15΄-20΄ από Ανθούσα έως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 30 λεπτά από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ καθυστερήσεις 10-15 λεπτών καταγράφονται και στην έξοδο για Λαμία.