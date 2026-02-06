Tην πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων, με στόχο να δρομολογηθεί κάποια στιγμή η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από το Πέραμα αποφάσισε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή Διοίκησης Έργου της Περιφέρειας Αττικής, που συνεδρίασε στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, παρουσία και του Δημάρχου Περάματος Γιάννη Λαγουδάκου.

Άλλωστε, το Πέραμα ζει εδώ και δεκαετίες στη σκιά ενός μόνιμου κινδύνου, με τις δεξαμενές καυσίμων να βρίσκονται δίπλα σε σπίτια, σχολεία και χώρους καθημερινής ζωής. Και ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επεσήμανε την ανάγκη κατάρτισης ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσεων, με σαφή χρονοδιαγράμματα και με την άμεση συνεργασία των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης με κάθε εμπλεκόμενο, προκειμένου να μεθοδευτεί η απομάκρυνση. Όπως υπογράμμισε, η απομάκρυνση των δεξαμενών καυσίμων από τον αστικό ιστό αποτελεί κεντρική στρατηγική επιλογή της περιφερειακής αρχής, προκειμένου να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση.

«Η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τα κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας της περιοχής, όπως οι δρόμοι διαφυγής και η επιχειρησιακή ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτων καταστάσεων», συμπλήρωσε.

Τα δεδομένα από την αποτύπωση της κατάστασης των δεξαμενών, που προέκρινε η Επιτροπή, θα αποτελέσουν τη βάση για την εν συνεχεία διερεύνηση εναλλακτικών σεναρίων, που θα περιλαμβάνουν τη μεταφορά, τη χωροθέτηση ή και τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, με σαφές χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες προδιαγραφές. Σε αυτή την κατεύθυνση, θα υπάρξει πλήρης χαρτογράφηση του επιχειρηματικού και λειτουργικού τοπίου, ώστε η Περιφέρεια να γνωρίζει με ακρίβεια ποιοι εμπλέκονται και σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι εγκαταστάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισήγηση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής θα τεθεί υπόψη του Περιφερειακού Συμβουλίου, που θα συνεδριάσει αποκλειστικά γι’ αυτό το θέμα την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου ενώ προγραμματίζεται και νέα συνεδρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, ο Δήμαρχος Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος είχε αποστείλει επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ζητούσε την σύγκληση μονοθεματικού Περιφερειακού Συμβουλίου, με στόχο την ενημέρωση των μελών του οργάνου για τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραμονή των δεξαμενών εντός του αστικού ιστού.