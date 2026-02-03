Νεκρή βρέθηκε στο Πέραμα μία 40χρονη γυναίκα, χρήστρια ναρκωτικών, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αρχές.

Τη σορό εντόπισε η μητέρα της, ενώ στο σημείο βρίσκεται ο σύντροφός της, επίσης χρήστης ναρκωτικών.

Ο ιατροδικαστής αναμένεται να διαπιστώσει τα αίτια θανάτου, καθώς η 40χρονη είχε αίματα στο πρόσωπο της.

Στον χώρο έχει κληθεί ιατροδικαστής, προκειμένου να εξετάσει τα αίτια του θανάτου, καθώς η γυναίκα έφερε αίματα στο πρόσωπο. Τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της.