Διακοπή ρεύματος βύθισε στο σκοτάδι την ανατολική Κούβα το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού Unión Eléctrica de Cuba (UNE), η βλάβη εντοπίστηκε σε υποσταθμό του δικτύου ηλεκτροδότησης.

«Αυτή την ώρα, οι επαρχίες Ολγκίν, Γκράνμα, Σαντιάγο ντε Κούμπα και Γουαντάναμο δεν έχουν ηλεκτροδότηση», ανέφερε η UNE, ενώ το κρατικό κανάλι Canal Caribe διευκρίνισε πως «στις 20:54 σημειώθηκε βλάβη σε υποσταθμό της Ολγκίν, 220 kV, προκαλώντας την αποσύνδεση του συστήματος ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα της χώρας».

Η Σαντιάγο ντε Κούμπα, δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού με περίπου 400.000 κατοίκους, επλήγη ιδιαίτερα από τη διακοπή. Η ενεργειακή κρίση στη χώρα έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια, με συχνές και εκτεταμένες διακοπές ρεύματος να πλήττουν τους 9,6 εκατομμύρια κατοίκους της Κούβας.

Κλιμάκωση ενεργειακής κρίσης

Από τα τέλη του 2024 έχουν σημειωθεί πέντε γενικές διακοπές ηλεκτροδότησης, ορισμένες εκ των οποίων διήρκεσαν αρκετές ημέρες. Οι καθημερινές, πολύωρες διακοπές έχουν επιδεινωθεί μετά την ανατροπή, στις 3 Ιανουαρίου, του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, στενού συμμάχου της Αβάνας, γεγονός που οδήγησε στον τερματισμό των παραδόσεων πετρελαίου από το Καράκας.

Η κατάσταση αναμένεται να δυσκολέψει περαιτέρω μετά την απόφαση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει την επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών σε χώρες που προμηθεύουν την Κούβα με πετρέλαιο.

Αντιδράσεις και διεθνείς κινήσεις

Το διάταγμα του προέδρου Τραμπ κηρύσσει κατάσταση «έκτακτης ανάγκης», επικαλούμενο την «εξαιρετική απειλή» που, σύμφωνα με τον ίδιο, συνιστά η Κούβα για την αμερικανική εθνική ασφάλεια. Το νησί απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Μεξικό, το οποίο από το 2023 προμήθευε πετρέλαιο στην Κούβα, θα σταματήσει τις παραδόσεις. Την προηγούμενη ημέρα, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ είχε εκφράσει την πρόθεσή της να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια και να αναζητήσει τρόπους συνέχισης της παροχής αργού πετρελαίου προς τη νήσο.