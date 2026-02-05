Ένα 12χρονο κορίτσι κινδύνευσε σοβαρά όταν έμεινε χωρίς ασφάλεια στον αναβατήρα τελεφερίκ στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain.

Παρά την τοποθέτηση στρωμάτων και δίχτυων ασφαλείας από το χιονοδρομικό κέντρο, η κοπέλα κατέληξε κυρίως στο έδαφος μετά την πτώση.

Η περαστική που κατέγραψε το βίντεο τόνισε την ανάγκη για αυστηρότερους κανονισμούς ασφαλείας, σημειώνοντας ότι στην Ευρώπη είναι υποχρεωτικό να κατεβαίνει η ασφάλεια του αναβατήρα και θεωρεί ότι θα έπρεπε να ισχύει το ίδιο και στις ΗΠΑ.

Ένα βίντεο από χιονοδρομικό κέντρο προκαλεί αγωνία, καθώς δείχνει τη στιγμή που ένα 12χρονο κορίτσι κρατιέται από τελεφερίκ, με τα πόδια της να αιωρούνται στον αέρα, προτού πέσει στο έδαφος.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Mammoth Mountain στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ανήλικη, που έκανε σνόουμπορντ, φέρεται να έμεινε χωρίς ασφάλεια στον αναβατήρα. Παρά τις προσπάθειες των υπευθύνων, που τοποθέτησαν στρώματα και δίχτυ ασφαλείας, η πτώση της κατέληξε κυρίως στο έδαφος.

Η γυναίκα που κατέγραψε το περιστατικό σχολίασε στο διαδίκτυο: «Δεν επρόκειτο να το δημοσιεύσω αυτό, αλλά ξέρω τόσους πολλούς ανθρώπους που διαφωνούν μαζί μου για το αν θα κατεβάσω τη μπάρα. Είναι υποχρεωτικό στην Ευρώπη και θα έπρεπε να είναι και εδώ».

Σύμφωνα με ανάρτηση της μητέρας του παιδιού, «η κόρη μου ως εκ θαύματος έφυγε χωρίς σπασμένα κόκαλα ή σοβαρούς τραυματισμούς», ενώ τόνισε ότι «δεν υπήρξε τίποτα που να έκανε κάποιος λάθος».

Η ίδια κατέληξε λέγοντας ότι, παρά τον τρόμο της στιγμής, η κόρη της στάθηκε τυχερή και θα επιστρέψει στις πίστες μόλις αισθανθεί έτοιμη.