LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Δημοφιλή
- 1
Εξαφάνιση Λόρας: Νέες αποκαλύψεις - «Είχε χαρτί υπογεγραμμένο της μαμάς της»
- 2
Κατασκοπεία για λογαριασμό της Κίνας ομολόγησε ο αξιωματικός
- 3
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου εύχεται στον πατέρα της για τα 92 τ
- 4
«Ήμουν η γύφτισσα με δύο πτυχία και ένα μεταπτυχιακό»: Η συγκλονιστική συνέντευξη της Χριστίνας Χαλιλοπούλο
- 5
Συντάξεις: Ένας στους πέντε συνταξιούχους με έως 470 ευρώ - Οι αυξήσεις δεν έφτασαν ποτέ στην τσέπη
- 6
Αποζημίωση-έκπληξη: Πότε και πώς παίρνετε έως 100 ευρώ για γυαλιά
- 7
Λίρες Αγγλίας: Πώς τις παίρνεις, πώς τις δίνεις και γιατί όλοι μιλάνε γι’ αυτές
- 8
Κακοκαιρία: Δρόμος κόπηκε στα δύο στην Κυπαρισσία, πλημμύρες και στον Πύργο - Σοκάρει βίντεο με την ένταση των
- 9
Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τη δασκάλα γιόγκα που ανατίναζε αυτοκίνητα – «Είναι ατίθαση κοπέλα», λέει η θε
- 10
Τηλεφωνική απάτη στη Θεσσαλονίκη: Επ’ αυτοφώρω σύλληψη 17χρονου ο οποίος παρίστανε τον λογιστή
Ο Μάικ Ζαμπίδης επιστρέφει στο ρινγκ απέναντι στον Φλόιντ Μεϊγουέδερ – Πού και πότε θα γίνει η μεγάλη μάχη
Ο «Iron Mike» Ζαμπίδης επιστρέφει για τον «αγώνα του αιώνα», αφού θα αντιμετωπίσει τον αήττητο Φλόιντ Μέιγουεδερ σε μια ιστορική πυγμαχική αναμέτρηση που θα καθηλώσει την παγκόσμια μαχητική σκηνή
Κόντρα στην Ιταλία για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική πόλο γυναικών, Ολλανδία-Ουγγαρία ο τελικός
Ραντεβού με την Ιταλία στον μικρό τελικό (5/2, 19:15) του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος για την Εθνική πόλο, λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου είχε επιβληθεί με 15-10.
Εθνική πόλο γυναικών: όταν είναι παγκόσμια, δεν παίρνει χρυσό στο ευρωπαϊκό!
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Συμβαίνει πολλές φορές. Και με την εθνική πόλο των γυναικών είδαμε για δεύτερη φορά πως όταν ανεβαίνει στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, αδυνατεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην αμέσως επόμενη διοργάνωση που είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι δε συμπτώσεις, κάποιες φορές είναι εντυπωσιακές. Καλοκαίρι του 2011 […]
Παυλίδης: «Είμαι περήφανος για τις παίκτριές μου»
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τις παίκτριές του ο Χάρης Παυλίδης ύστερα από την ήττα της Ελλάδας από την Ουγγαρία.