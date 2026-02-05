LIVE: Ελλάδα – Ιταλία. Παρακολουθήστε live στις 19:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Ιταλία για τον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Δείτε εδω τον αγώνα:

