Η Ολλανδία επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και προκρίθηκε τον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης γυναικών, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Οι «οράνιε» του Ευάγγελου Δουδέση επικράτησαν σχετικά εύκολα της Ιταλίας με 8-4 στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης και την Πέμπτη (5/2, 21:15), απέναντι στην Ουγγαρία, θα επιχειρήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που κατέχουν από το 2024.

Η Εθνική Ιταλίας με τη σειρά της, θα είναι η αντίπαλος της ελληνικής ομάδας στον μικρό τελικό (5/2, 19:15), λίγες ημέρες μετά την αναμέτρησή τους στη Β΄ φάση της διοργάνωσης, όπου η εθνική είχε επιβληθεί άνετα με 15-10.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 1-1, 2-1

Τα γκολ του αγώνα:

ΟΛΛΑΝΔΙΑ: Χικς 2, Γιάουστρα 2, Κένινγκ, Μπόσφελντ, Μουλχάουτσεν, Τεν Μπρουκ

ΙΤΑΛΙΑ: Μπετίνι 2, Ρανάλι, Μετζάτο