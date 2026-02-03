Θα μπορούσε να ειπωθεί πως «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Συμβαίνει πολλές φορές. Και με την εθνική πόλο των γυναικών είδαμε για δεύτερη φορά πως όταν ανεβαίνει στην κορυφή σε παγκόσμιο επίπεδο, αδυνατεί να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στην αμέσως επόμενη διοργάνωση που είναι το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι δε συμπτώσεις, κάποιες φορές είναι εντυπωσιακές.

Καλοκαίρι του 2011 στη Σαγκάη: η εθνική του Γιώργου Μορφέση πανηγυρίζει το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο και πείθει την κοινωνία του πόλο πως είναι η κορυφαία ομάδα στον πλανήτη. Η δε Αλεξάνδρα Ασημάκη, βγαίνει η Νο1 παίκτρια στην υδατοσφαίριση.

Ιανουάριος του 2012 στο Αϊντχόβεν: θαυμάσια παρουσία, υψηλές προσδοκίες, ωστόσο στον τελικό με την Ιταλία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα προκύπτει ήττα και έρχεται το αργυρό μετάλλιο. Μέσα στα μετάλλια η ομάδα, άρα επιτυχία που μένει ψηλά.

Καλοκαίρι του 2025 στη Σιγκαπούρη: προπονητής πλέον ο Χάρης Παυλίδης, ο κόουτς με τις τόσες επιτυχίες και την ξεχωριστή εμπειρία. Κάνει ένα σύνολο «σιδερένιο», διαλύει κάθε αντίπαλο και φτάνει στην πρώτη θέση στο παγκόσμιο και το χρυσό μετάλλιο. Με την Φωτεινή Τριχά να είναι πλέον η κορυφαία παίκτρια του πόλο, η δεύτερη Ελληνίδα που γνωρίζει τέτοια αναγνώριση.

Φεβρουάριος του 2026 στην πόλη Φουνσάλ της Πορτογαλίας.

Τα κορίτσια του πόλο δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά στον ημιτελικό η Ουγγαρία ύψωσε ένα τείχος και στα πέναλτι δεν τα καταφέραμε. Αποκλεισμός και πλέον η προσοχή στρέφεται στην προσπάθεια για το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Ιταλία.

Πώς και γιατί έμεινε εκτός τελικού η ελληνική εθνική ομάδα; O Παυλίδης μίλησε για μικρό rotation και είχε δίκιο. Εκ των πραγμάτων αναγκάστηκε να το κάνει, ίσως γιατί δεν είχε και άλλα «καλά χαρτιά» στη διάθεσή του. Για παράδειγμα, έλειψαν οι εξαιρετικές στη Σιγκαπούρη Αθηνά Γιαννοπούλου και Στεφανία Σάντα, ενώ και η Νεφέλη Κρασσά που θα μπορούσε να δώσει λύσεις στη δεξιά πτέρυγα, ήταν απούσα.

Η δε Ουγγαρία, επιβεβαίωσε πως είναι μια τοπ ομάδα και τα μεταξύ μας παιχνίδια εξελίσσονται πάντα σε ντέρμπι, είναι ματς για γερά νεύρα. Προσέξτε τα σκορ στις τελευταίες αναμετρήσεις (με πρώτη την Ελλάδα): 9-10 στον όμιλο στο παγκόσμιο πέρυσι, 12-9 θρίαμβος στον τελικό, 8-8 και 3-4 στα πέναλτι στον ημιτελικό του ευρωπαϊκού και ενώ χάσαμε τα δύο τελευταία πέναλτι! Με την Ουγγαρία, ας σημειωθεί, κάναμε και κοινή προετοιμασία για ένα τριήμερο λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Συμπέρασμα: τα κορίτσια θα επιστρέψουν. Δεν συζητείται αυτό. Είναι μια υπερδύναμη στο παγκόσμιο πόλο. Απλά, αυτή τη φορά για ένα …κλικ έχασαν την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.