Η Εθνική πόλο των γυναικών δεν θα καταφέρει να διεκδικήσει στο Φουντσάλ τον πρώτο τίτλο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, καθώς ηττήθηκε με 12-11 στα πέναλτι από την Ουγγαρία (κανονικός αγώνας 8-8) στον ημιτελικό της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα, η οποία βρισκόταν συνεχώς πίσω στο σκορ και ισοφάρισε 39 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε αρχικά προβάδισμα στη διαδικασία των πέναλτι, όμως δύο αποκρούσεις της αναπληρωματικής τερματοφύλακα, Σόνια Γκολοπέντσα, έκριναν την αναμέτρηση, με τις Μαγυάρες να παίρνουν μία άτυπη ρεβάνς για τις ήττες τους σε δύο τελικούς πέρσι.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα διεκδικήσει πλέον το χάλκινο μετάλλιο την Πέμπτη (5/2, 19:15), απέναντι στον ηττημένο του δεύτερου ημιτελικού που ακολουθεί, μεταξύ Ολλανδίας και Ιταλίας.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 2-1, 2-2, 3-2, 3-4 (πέν.)

Ελλάδα (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία (Λάζλο Τσεχ): Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών:

Ελλάδα – Ουγγαρία 11-12

03/02 21:15 Ολλανδία – Ιταλία

Το πρόγραμμα των τελικών:

Μικρός τελικός: 05/02 19:15 Ελλάδα – Ολλανδία ή Ιταλία

Μεγάλος τελικός: 05/02 21:15 Ουγγαρία – Ολλανδία ή Ιταλία