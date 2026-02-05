Σε καθεστώς παρακολούθησης εισέρχονται οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, καθώς η Ελλάδα ενσωματώνεται στο σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για κινήσεις και κεφάλαια. Με τον νόμο 5273/2026, που κυρώνει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ, η χώρα αποκτά πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο διαφάνειας με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω crypto.

Για πρώτη φορά, στοιχεία που αφορούν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα φορολογουμένων με ελληνικό ΑΦΜ και δραστηριότητα στο εξωτερικό θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, χωρίς προηγούμενο αίτημα και χωρίς περιθώριο απόκρυψης.

Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα ενημερώνει τις υπόλοιπες για τις κινήσεις crypto των φορολογικών κατοίκων της, συγκροτώντας ένα διασυνοριακό πλέγμα πλήρους διαφάνειας. Οι φορολογικές Αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν εάν τα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε κρυπτονομίσματα προέρχονται από δηλωμένα εισοδήματα.

Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αρχική επένδυση δεν καλύπτεται από φορολογικά δηλωμένα ποσά, ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει ρόλο αρμόδιας Αρχής για τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών προς τις λοιπές δικαιοδοσίες που συμμετέχουν στη συμφωνία. Τα στοιχεία θα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενα κράτη και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία.

Σταθερές επιδόσεις το 2025 για τα ξενοδοχέια

Σε φάση σταθεροποίησης βρέθηκε η ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας το 2025, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Ενωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ), η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με την GBR Consulting. Τα στοιχεία αποτυπώνουν οριακή θετική μεταβολή των βασικών δεικτών, σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και σταδιακής εξομάλυνσης μετά τη μεταπανδημική περίοδο που χαρακτηρίστηκε από την έντονη άνοδο των ταξιδιών. Η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων διαμορφώθηκε στο 77,1%, αυξημένη κατά 0,9% σε σύγκριση με το 2024 και κατά 3,2% έναντι του 2023, επιβεβαιώνοντας τη διατήρηση ισχυρής ζήτησης.

Ωστόσο, η εικόνα στις τιμές δείχνει σαφή επιβράδυνση: η μέση ημερήσια τιμή (ADR) δωματίου ανήλθε στα 177 ευρώ, με ετήσια αύξηση μόλις 2,5%, έναντι σημαντικά υψηλότερων ρυθμών τα προηγούμενα έτη. Τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR) ανήλθαν στα 137 ευρώ, αυξημένα κατά 3,4% σε σχέση με το 2024. Ιδιαίτερη σημασία για την αγορά έχει η ενίσχυση των λεγόμενων «χαμηλών» περιόδων. Συγκεκριμένα, κατά τα διαστήματα Ιανουαρίου-Μαρτίου και Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου η πληρότητα αυξήθηκε κατά 5,3% και το ADR κατά 5,4%, ενώ αντίθετα την περίοδο Απριλίου-Οκτωβρίου καταγράφηκε ήπια υποχώρηση της πληρότητας (-1,2%), παρά τη βελτίωση των τιμών.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Αθήνα διατηρήθηκε εντός της πρώτης πεντάδας ως προς τη ζήτηση, αν και υποχώρησε από την τρίτη θέση του 2024. Παρουσίασε υψηλότερη πληρότητα σε σχέση με ανταγωνιστικές αγορές όπως η Μαδρίτη, το Μόναχο, το Βερολίνο, η Βιέννη και η Κωνσταντινούπολη, με το Λονδίνο να παραμένει η μόνη αγορά άνω του 80%.

ΔΕΗ – Open Farm για μαθητές

Ολοκληρώθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Carbon Farming Schools 2025», που υλοποιήθηκε από την Open Farm και τη ΔΕΗ, οι οποίες συνέβαλαν, για 3η συνεχή χρονιά, στην ενίσχυση της βιωματικής εκπαίδευσης μαθητών σε θέματα αναγεννητικής γεωργίας, υγιεινής διατροφής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου 2025 σε 12 σχολικές μονάδες (έξι στη Δυτική Μακεδονία, τέσσερις στη Μεγαλόπολη και δύο ειδικά σχολεία στην Αττική). Στις δράσεις συμμετείχαν περισσότεροι από 740 μαθητές όλων των βαθμίδων, καθώς και πάνω από 85 εκπαιδευτικοί, μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων και ανοιχτών δράσεων στις σχολικές κοινότητες.

Στο πλαίσιο του «Carbon Farming Schools 2025» δημιουργήθηκαν 12 πρότυποι σχολικοί κήποι, οι οποίοι λειτουργούν ως ζωντανά εργαστήρια μάθησης και περιβαλλοντικής δράσης. Μέσα από το πρόγραμμα, αναπτύχθηκαν «Food Forests» (Εδώδιμα Δάση), αξιοποιώντας μια καινοτόμο προσέγγιση αγροδασοπονίας που μιμείται τη δομή ενός φυσικού δάσους με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή τροφής έχοντας μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Νέο δυναμικό τιμολόγιο από την Protergia για επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης Ε2

Η Protergia παρουσίασε πρώτη το Dynamic One, το νέο δυναμικό τιμολόγιο για επαγγελματικούς πελάτες χαμηλής τάσης Ε2 με ισχύ 25-250 kVA, που διαθέτουν έξυπνο μετρητή. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που μπορούν να προγραμματίζουν χρονικά τμήματα της λειτουργίας τους ώστε να κερδίζουν από τις χαμηλές ωριαίες τιμές ενέργειας.

Η χρέωση επηρεάζεται άμεσα από τις επιλογές του πελάτη και έτσι ο επαγγελματίας έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει ο ίδιος το κόστος του, προγραμματίζοντας την κατανάλωσή του και αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία παρακολούθησης τιμών της Protergia (myProtergia app ή στο site της Protergia).

Τεχνητή Νοημοσύνη και σύγχρονη βιομηχανία

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «AI στη Βιομηχανία: Κάνοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη συνεργάτη μας» πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Μεταποιητικού Τμήματος του ΕΒΕΑ. Οι ομιλητές εστίασαν στην πρακτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη βιομηχανία και στον τρόπο με τον οποίο η ορθή αξιοποίησή της μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις.

Κατά την ομιλία του ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, τόνισε ότι «η Τεχνητή Νοημοσύνη διαμορφώνει ήδη σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται, λειτουργεί και εξελίσσεται η σύγχρονη βιομηχανική επιχείρηση.

Οι βιομηχανίες που την έχουν υιοθετήσει καταγράφουν μετρήσιμα αποτελέσματα: καλύτερο έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, λιγότερα σφάλματα, βελτιστοποίηση αποθεμάτων, ακριβέστερες προβλέψεις ζήτησης, ταχύτερη λήψη αποφάσεων. Ολα αυτά μεταφράζονται σε μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και υψηλή απόδοση της επένδυσης».