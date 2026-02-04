Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν χάνει ευκαιρία να επιτεθεί στο CNN. Έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το δίκτυο για «fake news», σχολιάζει ειρωνικά τις τηλεθεάσεις του και δεν διστάζει να στοχοποιεί δημόσια τους δημοσιογράφους του.

Στο επίκεντρο των επιθέσεών του βρίσκεται συχνά η Κέιτλιν Κόλινς. Στα 34 της, είναι η βασική ανταποκρίτρια του CNN στον Λευκό Οίκο και παρουσιάστρια της καθημερινής ενημερωτικής εκπομπής «The Source».

Από την Αλαμπάμα στον Λευκό Οίκο

Η Κόλινς ξεκίνησε τη δημοσιογραφική της πορεία καλύπτοντας καλλιτεχνικό ρεπορτάζ στον συντηρητικό ιστότοπο The Daily Caller, που είχε ιδρύσει ο Τάκερ Κάρλσον. Στη συνέχεια στράφηκε στο πολιτικό ρεπορτάζ και ειδικότερα στον Λευκό Οίκο.

Απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Αλαμπάμα (2014), με σπουδές στην πολιτική επιστήμη και τη δημοσιογραφία, έχει δηλώσει ότι μεγάλωσε σε οικογένεια που δεν ασχολούνταν ιδιαίτερα με την εθνική πολιτική επικαιρότητα.

Το 2017 μετακινήθηκε στο CNN, καλύπτοντας εκ νέου τον Λευκό Οίκο. Σε ηλικία μόλις 28 ετών έγινε η νεότερη επικεφαλής ανταποκρίτρια Λευκού Οίκου στην ιστορία του δικτύου. Αργότερα ανέλαβε τη δική της βραδινή εκπομπή, που μεταδίδεται καθημερινά στις 9 μ.μ. (ώρα ανατολικής ακτής).

Το 2024 το περιοδικό Time τη συμπεριέλαβε στη λίστα με τα 100 πρόσωπα που διαμορφώνουν το μέλλον, περιγράφοντάς την ως ακούραστη ρεπόρτερ που βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τις πηγές της.

Στο στόχαστρο του Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τραμπ, η Κόλινς βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο έντονων αντιπαραθέσεων μαζί του – ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο δημοσιογράφο.

Σε πρόσφατη ανταλλαγή στο Οβάλ Γραφείο, με αφορμή ερώτηση για την υπόθεση Επστάιν, ο Τραμπ της απάντησε ότι είναι «η χειρότερη δημοσιογράφος» και ότι «δεν την έχει δει ποτέ να χαμογελά». Όταν εκείνη επέμεινε, εκείνος σχολίασε πως «είναι καιρός η χώρα να ασχοληθεί με κάτι άλλο».

President Trump argues the country should move on from the Epstein files and lashes out when asked about the survivors’ response to the latest release from the Justice Department. pic.twitter.com/NB2IJntX3h — Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 4, 2026

Δεν ήταν η πρώτη φορά. Τον Δεκέμβριο την είχε χαρακτηρίσει «κακιά και ανόητη» σε ανάρτησή του στο Truth Social, μετά από ερώτησή της για τη Βενεζουέλα. Τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, της επιτέθηκε ξανά με αφορμή ερωτήσεις για υπόθεση απέλασης υπηκόου του Ελ Σαλβαδόρ, αποκαλώντας την «παρουσιάστρια με χαμηλή τηλεθέαση».

Ήδη από το 2018 είχε αποβληθεί προσωρινά από τον Λευκό Οίκο, όταν ρώτησε τον Τραμπ για τις σχέσεις του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Σε προεκλογικό φόρουμ το 2023 στο Νιου Χάμσαϊρ, η συζήτηση για τους ισχυρισμούς περί «κλεμμένων εκλογών» το 2020 εξελίχθηκε σε ακόμη μία έντονη αντιπαράθεση, με τον Τραμπ να τη χαρακτηρίζει «μοχθηρό άνθρωπο».

🗣 ‘You’re a nasty person’: Trump snaps at CNN presenter Kaitlan Collins The ex-president took a personal swipe at the moderator during a fiery exchange over his handling of classified documents Read more ⤵️https://t.co/MDeTIIL0pM pic.twitter.com/Fs4BMmEqS2 — The Telegraph (@Telegraph) May 11, 2023

«Δεν είμαι εγώ το θέμα»

Παρά τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις, η Κόλινς διατηρεί σταθερά την ψυχραιμία της. Σε συνέντευξή της στο New Yorker έχει πει πως από την αρχή της καριέρας της λειτουργεί με το μότο «δεν είμαι εγώ το θέμα».

«Αν τους αφήσεις να το κάνουν προσωπικό, έχεις ήδη χάσει», σημειώνει — μια στάση που φαίνεται να ακολουθεί σταθερά, ακόμη και όταν βρίσκεται στο επίκεντρο των πιο φορτισμένων πολιτικών στιγμών.