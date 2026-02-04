Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για την απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον εντοπισμό του να κρύβεται με ημιαυτόματο όπλο πίσω από θάμνους σε γήπεδο γκολφ στη Φλόριντα, λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Ράιαν Ρουθ, ο άνδρας που συνελήφθη στη Φλόριντα όταν εντοπίστηκε να κρύβεται πίσω από θάμνους σε γήπεδο γκολφ, έχοντας στην κατοχή του ημιαυτόματο όπλο και σχεδιάζοντας, σύμφωνα με τις αρχές, να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ λίγες εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2024 που τον επανέφεραν στην εξουσία.

Ο 59χρονος καταδικάστηκε από σώμα ενόρκων τον περασμένο Σεπτέμβριο για πέντε κακουργηματικές πράξεις, ανάμεσά τους και η απόπειρα δολοφονίας. Ο ίδιος ανέλαβε την υπεράσπισή του κατά τη διάρκεια της δίκης, ενώ την ποινή επέβαλε η ομοσπονδιακή δικαστής Aileen Cannon στο Φορτ Πιρς της Φλόριντα.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ισόβια, υποστηρίζοντας ότι ο Ρουθ είχε προετοιμάσει το σχέδιό του επί μήνες και ήταν αποφασισμένος να σκοτώσει οποιονδήποτε θα τον εμπόδιζε. Επισήμαναν επίσης πως δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. Ο ίδιος είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή 27 ετών.

Κατά τις καταθέσεις του, ο Ρουθ αρνήθηκε ότι σκόπευε να σκοτώσει τον Τραμπ και δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί σε ψυχολογική θεραπεία για διαταραχή προσωπικότητας μέσα στη φυλακή. Ισχυρίστηκε ακόμη ότι οι ένορκοι παραπλανήθηκαν, καθώς δεν μπόρεσε, όπως είπε, να οργανώσει επαρκή νομική υπεράσπιση.

Εκτός από την απόπειρα δολοφονίας, κρίθηκε ένοχος και για τρεις υποθέσεις παράνομης κατοχής όπλων, καθώς και για παρεμπόδιση ομοσπονδιακού αξιωματούχου κατά τη σύλληψή του.

Οι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας τον εντόπισαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2024, κρυμμένο σε θάμνους σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου ο Τραμπ έπαιζε γκολφ στο Trump International Golf Club. Ο Ρουθ διέφυγε προσωρινά, αφήνοντας πίσω το όπλο του, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα.