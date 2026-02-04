Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να φέρουν το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία διατηρεί αμετάβλητη τη θέση της, την οποία γνωρίζουν οι Ουκρανοί και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές, ενώ νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών άρχισε στο Αμπού Ντάμπι με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Το Κίεβο απορρίπτει την απαίτηση της Ρωσίας να παραδώσει τον έλεγχο του τμήματος της περιφέρειας του Ντονμπάς που κατείχε πριν από τον πόλεμο και δεν έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός στα σχεδόν τέσσερα χρόνια σύγκρουσης.

Ο ρωσικός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία μέχρι το Κίεβο να λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, η θέση της Μόσχας παραμένει αμετάβλητη, γεγονός που γνωρίζουν τόσο οι Ουκρανοί όσο και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές. Την ίδια στιγμή, ένας νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών ξεκίνησε στο Αμπού Ντάμπι, με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Το Κίεβο απορρίπτει την απαίτηση της Ρωσίας να παραχωρήσει το τμήμα της περιφέρειας του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις δεν έχουν καταφέρει να το καταλάβουν στα σχεδόν τέσσερα χρόνια του πολέμου.

Η στάση της Μόσχας για την Ινδία και την αγορά πετρελαίου

Αναφερόμενος στα σχέδια της Ινδίας για διαφοροποίηση των πηγών πετρελαίου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι δεν υπάρχει τίποτα νέο, καθώς το Νέο Δελχί αγόραζε πάντοτε πετρέλαιο από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.

Ο υπουργός Πετρελαίου Πίγιους Γκόγιαλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η Ινδία θα διαφοροποιήσει τις ενεργειακές της πηγές, προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια των πολιτών της εν μέσω μεταβαλλόμενων παγκόσμιων συνθηκών.

Η τοποθέτηση του Γκόγιαλ ήρθε μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ–Ινδίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Νέο Δελχί θα σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, κάτι που η ινδική κυβέρνηση δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Πεσκόφ τόνισε ότι «η Ρωσία δεν είναι η μόνη χώρα που προμηθεύει με πετρέλαιο την Ινδία». Όπως είπε, «η Ινδία αγόραζε πάντα αυτά τα προϊόντα από άλλες χώρες. Γι’ αυτό δεν βλέπουμε καμία νέα εξέλιξη εδώ».

Επαφές Ρωσίας – Γαλλίας σε τεχνικό επίπεδο

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επιβεβαίωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες χαμηλού επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Γαλλίας. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο σχετικά με πιθανή επικοινωνία του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε δηλώσει την Τρίτη ότι επιδιώκει να επαναλάβει την επαφή με τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και θεωρεί πως η Μόσχα δεν είναι ακόμη έτοιμη να συζητήσει για μία ενδεχόμενη εκεχειρία. Όπως ο ίδιος ανέφερε, οι συνομιλίες συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο.