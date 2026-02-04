Οι γυναίκες στο Ιράν θα μπορούν πλέον να αποκτούν δίπλωμα οδήγησης για δίκυκλα, σύμφωνα με δημοσίευμα ιρανικού μέσου ενημέρωσης την Τετάρτη (4 Φεβρουαρίου 2026). Η απόφαση αυτή βάζει τέλος σε χρόνια νομικής ασάφειας γύρω από το δικαίωμα των γυναικών να οδηγούν μοτοσικλέτες και σκούτερ.

Αν και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας δεν απαγόρευε ρητά στις γυναίκες να οδηγούν δίκυκλα, στην πράξη οι αρχές αρνούνταν να τους χορηγήσουν σχετική άδεια. Η νέα ρύθμιση έρχεται να διορθώσει αυτή την αντίφαση που ίσχυε επί δεκαετίες.

Μέχρι σήμερα, οι γυναίκες που οδηγούσαν μοτοσικλέτες θεωρούνταν υπεύθυνες σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, ακόμη κι αν ήταν τα θύματα. Το γεγονός αυτό είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ο αριθμός των γυναικών οδηγών στο Ιράν αυξανόταν σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η κυβερνητική απόφαση και η εφαρμογή της

Ο πρώτος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μοχαμάντ Ρεζά Αρέφ, υπέγραψε την Τρίτη την απόφαση που είχε εγκριθεί από το υπουργικό συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με το πρακτορείο Ilna. Η απόφαση αποσκοπεί στην αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου και στη θεσμοθέτηση της ισότητας στην οδήγηση δικύκλων.

Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τροχαία θα πρέπει «να προσφέρει πρακτική εκπαίδευση στις υποψήφιες οδηγούς, να οργανώνει εξετάσεις υπό την άμεση επίβλεψη της αστυνομίας και να εκδίδει άδειες οδήγησης μοτοσικλετών στις γυναίκες», όπως διευκρινίζει το Ilna.

Κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά από κύμα διαδηλώσεων που ξέσπασε στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου, αρχικά λόγω της ακρίβειας, αλλά σύντομα εξελίχθηκε σε πολιτική κινητοποίηση με αιτήματα για περισσότερες ελευθερίες.

Οι αρχές αναγνώρισαν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστολή των διαδηλώσεων, υποστηρίζοντας ότι οι περισσότεροι ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας ή περαστικοί που σκοτώθηκαν από «τρομοκράτες» που δρούσαν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ωστόσο, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων, κατηγορώντας τις αρχές για υπέρμετρη χρήση βίας και παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων.