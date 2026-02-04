Τα αδέρφια Τέρπιν, που υπέστησαν χρόνια κακοποίησης τόσο από τους βιολογικούς όσο και από τους ανάδοχους γονείς τους, σπάνε για πρώτη φορά τη σιωπή τους. Περιγράφουν τα χρόνια φρίκης που έζησαν και εκφράζουν την ελπίδα ότι η ιστορία τους θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στο σύστημα παιδικής προστασίας των ΗΠΑ.

Η Τζουλίσα Τέρπιν, 19 ετών, η Τζολίντα Τέρπιν, 20 ετών και ο Τζέιμς Τέρπιν, 24 ετών, ήταν ανάμεσα στα 13 παιδιά που διασώθηκαν το 2018 από τις απάνθρωπες κακοποιήσεις των γονιών τους, Ντέιβιντ και Λουίζ Τέρπιν. Ωστόσο, μετά τη διάσωσή τους και την ένταξή τους στο σύστημα αναδοχής της Καλιφόρνιας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με νέους εφιάλτες στα χέρια των ανάδοχων γονιών τους.

Τα τρία αδέρφια μίλησαν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC, στο αφιέρωμα «Οι Τέρπιν: Ένα νέο σπίτι τρόμου». Περιέγραψαν έναν ατελείωτο εφιάλτη κακοποίησης και φόβου, αποκαλύπτοντας ότι ζούσαν υπό συνεχή σωματική και ψυχολογική βία.

«Προς το τέλος, ξέρετε, έκλαιγα πάντα τα βράδια», δήλωσε η Τζουλίσα. «Και παρακαλούσα τον Ιησού να με πάρει». Όπως είπε, εκείνη και τα αδέρφια της κυριολεκτικά πέθαιναν από την πείνα, ενώ η μητέρα τους το γνώριζε. Τα τελευταία λόγια της προς εκείνη ήταν να την αποκαλέσει «διάβολο».

Ο Τζέιμς Τέρπιν αποκάλυψε ότι ήταν τόσο εξαντλημένος και λιπόσαρκος που μετά βίας μπορούσε να περπατήσει. Υπέφερε από εφιάλτες στους οποίους έβλεπε τους γονείς του να σκοτώνουν τον ίδιο και τα αδέρφια του.

Η δραματική διάσωση και η νέα κακοποίηση

Η σωτηρία τους ήρθε όταν η αδερφή τους, Τζόρνταν Τέρπιν, κατόρθωσε να δραπετεύσει από το σπίτι στις 14 Ιανουαρίου 2018 και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Οι αρχές εντόπισαν τα υποσιτισμένα παιδιά δεμένα με αλυσίδες και λουκέτα, ενώ οι γονείς τους καταδικάστηκαν το 2019 σε ποινές κάθειρξης από 25 χρόνια έως ισόβια.

Ωστόσο, η τραγωδία δεν τελείωσε εκεί. Η Τζουλίσα, η Τζολίντα και ο Τζέιμς βρέθηκαν εκ νέου θύματα κακοποίησης από τους ανάδοχους γονείς τους, Μαρσελίνο και Ρόζα Ολγκίν. Σε αγωγή που κατέθεσαν κατά της κομητείας Ρίβερσαϊντ και του ιδιωτικού οργανισμού ChildNet Youth and Family Services, περιέγραψαν συνθήκες ακραίας κακοποίησης και στέρησης.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, τα παιδιά υπέστησαν σωματική, σεξουαλική και συναισθηματική βία. Η Τζουλίσα, τότε 11 ετών, ανέφερε ότι από την πρώτη νύχτα στο σπίτι των Ολγκίν κατάλαβε πως κάτι δεν πήγαινε καλά, όταν ο Μαρσελίνο την αποκάλεσε «σέξι». Όπως είπε, ένιωσε έντονη δυσφορία και φόβο, ενώ αργότερα ο άνδρας προχώρησε σε ακατάλληλες πράξεις εις βάρος της.

Οι καταδίκες και οι μεταρρυθμίσεις

Ο Μαρσελίνο Ολγκίν συνελήφθη τον Ιανουάριο του 2021 και τρία χρόνια αργότερα δήλωσε ένοχος για πολλαπλές κατηγορίες άσεμνων πράξεων, παράνομης κράτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης σε ανήλικους. Η σύζυγός του, Ρόζα και η κόρη τους Λένις, παραδέχθηκαν επίσης την ενοχή τους για κακοποίηση και εκφοβισμό μαρτύρων.

Παρά τις τραυματικές εμπειρίες, η Τζολίντα Τέρπιν εξέφρασε την ελπίδα ότι η υπόθεσή τους θα φέρει στο φως τις αποτυχίες του συστήματος παιδικής προστασίας. «Πρέπει να συμβεί και δεν μπορώ να δεχτώ ότι δεν θα γίνει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Ρίβερσαϊντ Τζεφ Βαν Βάγκενεν, ανέφερε ότι οι εμπειρίες των αδερφών Τέρπιν οδήγησαν σε αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των υποθέσεων παιδικής πρόνοιας. Όπως είπε, το 2021 ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα υπό τον πρώην ομοσπονδιακό δικαστή Στίβεν Λάρσον, η οποία οδήγησε σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις.

Τέλος, ο οργανισμός ChildNet Youth and Family Services, που προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό χωρίς παραδοχή ευθύνης, δήλωσε ότι «οι καρδιές μας παραμένουν με τα παιδιά της οικογένειας Τέρπιν».