Το 52% των πολιτών στην ΕΕ δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του κόσμου, ποσοστό που στην Ελλάδα ανέρχεται σε 56%, ενώ το 39% στην ΕΕ και το 53% στην Ελλάδα εκφράζει απαισιοδοξία για το μέλλον της ΕΕ.

Πανευρωπαϊκά, το 76% των πολιτών δηλώνει αισιόδοξο για το προσωπικό του μέλλον και το μέλλον της οικογένειάς του, με το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα να είναι 69%.

Οι κύριες ανησυχίες ασφαλείας στην ΕΕ είναι: ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα (72%), τρομοκρατία (67%), κυβερνοεπιθέσεις από χώρες εκτός ΕΕ (66%), φυσικές καταστροφές λόγω κλιματικής αλλαγής (66%) και ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (65%).

Στην Ελλάδα, οι μεγαλύτερες ανησυχίες είναι οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές με 84%, οι φυσικές καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής με 83%, οι ενεργές συρράξεις κοντά στην ΕΕ με 79%, η τρομοκρατία με 73% και η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τρίτες χώρες με 71%.

Αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας και έντονη ανησυχία για τις γεωπολιτικές εξελίξεις αποτυπώνει η τελευταία έρευνα του «Ευρωβαρόμετρου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με έναν στους δύο πολίτες της ΕΕ να δηλώνει απαισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα, το 52% των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλώνει απαισιόδοξο για το μέλλον του πλανήτη, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 56%. Για το μέλλον της ΕΕ απαισιόδοξο εμφανίζεται το 39% των Ευρωπαίων και το 53% των Ελλήνων, ενώ για το μέλλον της χώρας τους το 41% των πολιτών στην ΕΕ και το 56% στη χώρα μας. Παρά τη γενικευμένη ανησυχία, σε προσωπικό επίπεδο το 76% των Ευρωπαίων και το 69% των Ελλήνων δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον των ίδιων και των οικογενειών τους.

Ανησυχίες για ασφάλεια και γεωπολιτικές απειλές

Η έρευνα καταγράφει έντονη ανησυχία για ζητήματα ασφάλειας. Σε επίπεδο ΕΕ, πρώτη πηγή ανησυχίας αποτελούν οι ένοπλες συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της Ένωσης (72%), ακολουθούμενες από την τρομοκρατία (67%), τις κυβερνοεπιθέσεις από τρίτες χώρες (66%), τις φυσικές καταστροφές που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (66%) και τις ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές (65%).

Στην Ελλάδα, οι ανησυχίες είναι ακόμη εντονότερες: οι ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές βρίσκονται στην κορυφή με 84%, οι φυσικές καταστροφές με 83%, οι συρράξεις κοντά στην ΕΕ με 79%, η τρομοκρατία με 73% και η ενεργειακή εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες με 71%.

Ψηφιακές απειλές και παραπληροφόρηση

Υψηλά ποσοστά ανησυχίας καταγράφονται και για τις ψηφιακές απειλές. Η παραπληροφόρηση προβληματίζει το 69% των πολιτών της ΕΕ και το 77% των Ελλήνων, ενώ η ανεπαρκής προστασία προσωπικών δεδομένων ανησυχεί το 68% και το 79% αντίστοιχα. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά παρατηρούνται για τη ρητορική μίσους, το ψευδές περιεχόμενο μέσω τεχνητής νοημοσύνης και τις απειλές κατά της ελευθερίας της έκφρασης.

Ανάγκη για ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πολίτες ζητούν ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία και την ασφάλεια. Το 66% των Ευρωπαίων και το 78% των Ελλήνων θεωρούν ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει πιο ενεργά στην ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, σχεδόν εννέα στους δέκα Ευρωπαίους και πάνω από εννέα στους δέκα Έλληνες ζητούν μεγαλύτερη ενότητα μεταξύ των κρατών-μελών.

Επιπλέον, το 73% των πολιτών στην ΕΕ και το 82% στην Ελλάδα εκτιμούν ότι η Ένωση χρειάζεται περισσότερα μέσα για να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες προκλήσεις. Προτεραιότητα για την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της ΕΕ θεωρούνται η άμυνα και η ασφάλεια, η ανταγωνιστικότητα και η οικονομία, καθώς και η ενεργειακή ανεξαρτησία.

Οικονομία και κοινωνική συνοχή στο επίκεντρο

Όσον αφορά τις εσωτερικές πολιτικές της ΕΕ, ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναδεικνύονται ως «κορυφαία προτεραιότητα» από το 41% των Ευρωπαίων και το 53% των Ελλήνων. Η οικονομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας ακολουθούν με 35% στην ΕΕ και 60% στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά στη χώρα μας συγκεντρώνουν επίσης η δημόσια υγεία και η αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Αν και η πλειονότητα θεωρεί ότι το βιοτικό επίπεδο θα παραμείνει σταθερό, το 28% των Ευρωπαίων και το 39% των Ελλήνων προβλέπουν επιδείνωση μέσα στην επόμενη πενταετία.

Η εικόνα της ΕΕ στα μάτια των πολιτών

Η συνολική εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει θετική, αν και ελαφρώς επιδεινωμένη σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Το 49% των Ευρωπαίων διατηρεί θετική άποψη για την ΕΕ, έναντι 17% που εκφράζει αρνητική. Στην Ελλάδα, θετική εικόνα έχει το 34% και αρνητική το 29%. Θετική στάση απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζει το 38% των πολιτών στην ΕΕ και το 31% στη χώρα μας.

Τέλος, το 62% των πολιτών της ΕΕ θεωρεί θετική τη συμμετοχή της χώρας τους στην Ένωση, ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό φθάνει το 40%, μειωμένο κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024.

Η έρευνα του φθινοπωρινού Ευρωβαρόμετρου 2025 πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Verian, μεταξύ 6 και 30 Νοεμβρίου 2025, σε δείγμα 26.453 πολιτών στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, εκ των οποίων 1.007 στην Ελλάδα.