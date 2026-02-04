O Παρασκευάς υποψιάζεται ότι η Φρύνη τον απατά και η σχέση τους δοκιμάζεται.
Την ίδια στιγμή, στη «Γη της ελιάς», παλιές πληγές ανοίγουν, νέες συμμαχίες γεννιούνται και όρκοι εκδίκησης υπόσχονται να αλλάξουν για πάντα τις ισορροπίες.
Αναλυτικά η περίληψη του αποψινού επεισοδίου, που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:
Ο Παρασκευάς υποψιάζεται ότι η Φρύνη τον απατάει και προσπαθεί να το εξακριβώσει, ενώ ο Λυκούργος τον προτρέπει να σοβαρευτεί και να πάψει να την αμφισβητεί. Η Ισμήνη νιώθει μοναξιά και βρίσκει παρηγοριά στη συντροφιά της Αριάδνης. Ο Κουράκος επιβεβαιώνει ότι ο θάνατος του Βαγιάκου ήταν ξεκαθάρισμα λογαριασμών από το κύκλωμα και δίνει όρκο να το εξαρθρώσει. Η Αλεξάνδρα αντιλαμβάνεται ότι ο Στάθης προσπαθεί να την αποκόψει από τους Αμερικάνους και τον προειδοποιεί να αλλάξει τακτική.
Η Αθηνά κι ο Τζον φτάνουν στο Σούνιο και συνειδητοποιούν ότι η Μαρία είναι αποφασισμένη να παντρευτεί τον γείτονα από το Βέλγιο. Η Κούλα πληρώνει αδρά τη Ρένα στη φυλακή για να προσέχει την Ασπασία, ενώ ο Λυκούργος ενημερώνει τον Μιχάλη πως θα τον καλέσει για μάρτυρα στη δίκη. Η Άννα σπάει την υπόσχεση που έδωσε στη Δάφνη και λέει στον Μανώλη όλη την αλήθεια για εκείνη και το μωρό της.