Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τετάρτης:

Εθνικό απολυτήριο – Αλλάζει η εισαγωγή στα ΑΕΙ

•Θα ισχύσει από το 2027 για την Α’ Λυκείου •Θα προσµετρώνται οι βαθµοί των τριών τάξεων του Λυκείου σε µερικά µαθήµατα

•Οι αλλαγές δεν αφορούν τους µαθητές που φοιτούν σήµερα στο Λύκειο και στην Γ’ Γυµνασίου

•Ο εθνικός διάλογος για τις αλλαγές θα διαρκέσει εννέα µήνες

•Στόχος το νέο απολυτήριο να ψηφιστεί τον ∆εκέµβριο

•Εξετάζεται η δηµιουργία νέας τράπεζας θεµάτων •Συγκροτείται Εθνικό Σώµα Αξιολογητών

•∆εν θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές