Η Ματούλα Ζαμάνη μίλησε ανοιχτά για τον σάλο που προκάλεσε η στιγμή κατά την οποία πέταξε τη μπλούζα της στη σκηνή, σε πρόσφατη συναυλία της. Όπως ανέφερε στην εκπομπή των Rainbow Mermaids, η κίνησή της ήταν μια αυθόρμητη πράξη ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης, που όπως είπε δεν χωράει «σε καλούπια».

Η ερμηνεύτρια εξήγησε με ειλικρίνεια τους λόγους πίσω από την πράξη της, τονίζοντας πως σχετίζονται τόσο με την άνεσή της όσο και με την κυριότητα του σώματός της. «Δικά μου είναι τα β…, δικό μου και το live», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η επιλογή της να αφαιρέσει τη μπλούζα ήταν αποτέλεσμα φυσικής ανάγκης αλλά και προσωπικής στάσης.

«Την μπλούζα τη βγάζω γιατί ιδρώνω, αλλά και λόγω ενός απαλού θέματος υγείας, που έπαιζε, γουστάρω που τη βγάζω και βγάζω τα β… μου, γιατί είναι δικά μου τα β…, δικό μου πληρωμένο το live», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι δεν αισθάνεται την ανάγκη να απολογηθεί.

Παράλληλα, η Ματούλα Ζαμάνη ξεκαθάρισε πως οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα δεν την επηρεάζουν. «Αν πει κάτι για εμένα μία κυρία στο Βόρειο Σέλας ή ένας μ… στη Θήβα, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό το έχω λύσει εδώ και μία δεκαετία», σημείωσε, προσθέτοντας ωστόσο πως την στενοχώρησε η επιθετική στάση πολλών γυναικών απέναντί της. «Με στενοχώρησε ότι είδα πολλές γυναίκες να κράζουν, έγραφαν ακραία πράγματα. Δεν απάντησα, αλλά μπήκα στη διαδικασία να δω κάποιων το προφίλ. Μιλάμε για βρισίδι».

Η ενόχληση της οικογένειας και ο θόρυβος στα ΜΜΕ

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι έμαθε για τον θόρυβο που προκλήθηκε τυχαία, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από δημοσιογράφο. «Της το έκλεισα. Μπήκα στο ίντερνετ και ξαφνικά είδα παντού εμένα», είπε χαρακτηριστικά. Όπως εξήγησε, εκείνο που την ενόχλησε περισσότερο δεν ήταν η δημοσιότητα, αλλά η πίεση που δέχθηκε η οικογένειά της.

Τέλος,η ίδια εξέφρασε την ανησυχία της για τη μητέρα της, καθώς τηλεοπτικά συνεργεία και ρεπόρτερ προσπάθησαν να την εντοπίσουν στο σπίτι της. Παράλληλα, δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι η δημοσιότητα επικεντρώθηκε στο σώμα της και όχι στη μουσική της δουλειά. «Με στενοχώρησε που ξαφνικά όλη η χώρα αντί να ασχοληθεί με το καινούργιο μου τραγούδι, ασχολήθηκε με τα β… μου», ανέφερε.