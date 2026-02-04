Ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός (joint account) επιτρέπει σε δύο ή περισσότερους καταθέτες να διαχειρίζονται από κοινού τα χρήματα που έχουν καταθέσει. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν είναι η τύχη της κατάθεσης σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των δικαιούχων.

Τι ορίζει η νομοθεσία

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 5638/1932, είναι δυνατή η πρόβλεψη ότι σε περίπτωση θανάτου ενός από τους δικαιούχους, η κατάθεση και ο λογαριασμός περιέρχεται αυτοδικαίως στους υπόλοιπους επιζώντες. Σε αυτή την περίπτωση, οι κληρονόμοι του αποθανόντος δεν έχουν δικαίωμα να αξιώσουν το τμήμα της κατάθεσης που αναλογούσε στον θανόντα.

Επιπλέον, η νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 381/2018) διευκρινίζει ότι:

Οι κληρονόμοι του αποθανόντος δικαιούχου δεν μπορούν να στραφούν κατά της τράπεζας για να εισπράξουν το ποσό της κατάθεσης, εφόσον έχει τεθεί ο ως άνω όρος.

Ο επιζών δικαιούχος μπορεί να εισπράξει ολόκληρο το ποσό της κατάθεσης, ακόμη και αν οι υπόλοιποι συνδικαιούχοι ή κληρονόμοι είχαν θεωρητικά μερίδιο, χωρίς να απαιτείται η συγκατάθεσή τους.

Εάν δεν έχει τεθεί ο όρος του άρθρου 2 Ν. 5638/1932, οι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν από τον επιζώντα δικαιούχο το τμήμα της κατάθεσης που αναλογεί στον θανόντα, αλλά όχι από την τράπεζα.

Σημαντικά σημεία

Η διάταξη αυτή προστατεύει τον επιζώντα δικαιούχο και απλοποιεί τη διαχείριση του λογαριασμού μετά τον θάνατο. Η μεταβίβαση της κατάθεσης γίνεται αυτοδικαίως, χωρίς καμία ενέργεια από τους υπόλοιπους δικαιούχους ή τους κληρονόμους. Οι κληρονόμοι δεν μπορούν να διεκδικήσουν ποσά από την τράπεζα, παρά μόνο μέσω του επιζώντος συνδικαιούχου και βάσει των εσωτερικών σχέσεων των καταθετών, αν δεν υπάρχει ο ειδικός όρος.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην Απόφαση Αρείου Πάγου 381/2018.