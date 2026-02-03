Η εισαγγελία του Παρισιού διεξάγει έρευνα στα γραφεία του X του Ίλον Μασκ στο Παρίσι, στο πλαίσιο έρευνας για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο που ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025.

Ο Έλον Μασκ και η διευθύνουσα σύμβουλος του X, Λίντα Γιακαρίνο, έχουν κληθεί για κατάθεση στην υπόθεση.

Η εισαγγελία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το X και ότι από εδώ και στο εξής θα χρησιμοποιεί το LinkedIn και το Instagram.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε έφοδος στα γραφεία της πλατφόρμας X του Ίλον Μασκ, στο πλαίσιο έρευνας για πιθανά κυβερνοεγκλήματα. Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2025 και αφορά τη λειτουργία των αλγορίθμων της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η μονάδα ηλεκτρονικού εγκλήματος διεξήγαγε τις έρευνες με τη συμμετοχή της Europol και την υποστήριξη της αντίστοιχης υπηρεσίας της γαλλικής αστυνομίας. Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο X.

Une perquisition est diligentée dans les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris avec @CyberGEND et @Europol dans le cadre de l’enquête ouverte en janvier 2025. Le parquet de Paris quitte X. Retrouvez-nous sur Lkd et insta. pic.twitter.com/tJQE02l4Qj — Parquet de Paris (@parquetdeParis) February 3, 2026

Η υπόθεση ξεκίνησε ύστερα από επικοινωνία βουλευτή με την εισαγγελία, ο οποίος υποστήριξε ότι οι μεροληπτικοί αλγόριθμοι της πλατφόρμας ενδέχεται να είχαν αλλοιώσει τη λειτουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επεξεργασίας δεδομένων.

Η έρευνα διευρύνθηκε αργότερα ώστε να εξετάσει και τη δημιουργία σεξουαλικού περιεχομένου από το chatbot Grok, που συνδέεται με την πλατφόρμα. Μέχρι στιγμής, το X δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο σχετικά με την υπόθεση.

Παράλληλα, η εισαγγελία του Παρισιού γνωστοποίησε ότι αποχωρεί από το X και θα χρησιμοποιεί πλέον το LinkedIn και το Instagram για τις επίσημες ενημερώσεις της. Το LinkedIn ανήκει στη Microsoft, ενώ το Instagram στη Meta.

«Έχουν σταλεί κλήσεις για εθελοντικές ακροάσεις στις 20 Απριλίου 2026 στο Παρίσι στον κ. Έλον Μασκ και στην κα Λίντα Γιακαρίνο, υπό την ιδιότητά τους ως de facto και de jure διευθυντές της πλατφόρμας X κατά τη στιγμή των γεγονότων», προσθέτει η εισαγγελία του Παρισιού σε δήλωσή της.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από αναφορά που υπέβαλε στις 12 Ιανουαρίου 2025 ο βουλευτής του κόμματος Renaissance – Αναγέννηση, Ερίκ Μποθορέλ. Σε επιστολή του, η οποία δημοσιοποιήθηκε τον περσινό Φεβρουάριο, ο Γάλλος βουλευτής εξέφραζε «έντονες ανησυχίες για τις πρόσφατες αλλαγές στους αλγόριθμους της πλατφόρμας, καθώς και για εμφανείς παρεμβάσεις στη διαχείρισή της μετά την εξαγορά από τον Έλον Μασκ».