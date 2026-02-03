Στην Ελλάδα βρίσκεται από το μεσημέρι της Τρίτης ο Μπενχαμίν Γκαρέ, προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη από τη Βάσκο Ντα Γκάμα για τον επόμενο χρόνο.

Ο Ρούμπεν Ρέγες και άλλα στελέχη του Άρη υποδέχθηκαν τον 25χρονο εξτρέμ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στη μέρα αναμένεται να περάσει από ιατρικές/εργομετρικές εξετάσεις και ενδεχομένως μέχρι το βράδυνα ολοκληρωθεί το τυπικό σκέλος της απόκτησής του.

Εφόσον γίνουν όλα αυτά, μέχρι αύριο δεν αποκλείεται να μπει στις προπονήσεις και αναλόγως να αποφασιστεί το διάστημα που θα χρειαστεί για να τεθεί στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.