Η Ελλάδα έδωσε τη μάχη της κόντρα στην Ουγγαρία, αλλά ηττήθηκε στη διαδικασία των πέναλτι και θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ο Χάρης Παυλίδης μίλησε για τις παίκτριές του με τα καλύτερα λόγια τονίζοντας ότι είναι περήφανος και ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για τα δύσκολα.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χάρης Παυλίδης:

«Θεωρώ ότι τα παιδιά έπαιξαν με πολλή ψυχή και έδωσαν ό,τι είχαν. Το rotation μας ήταν μικρότερο από αυτό που έχουμε συνήθως, πολλές αθλήτριες αγωνίστηκαν πολύ περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να κουραστούν και να μην παίρνουν πάντα τις σωστές αποφάσεις. Η άμυνά μας ήταν εξαιρετική, με παίκτρια λιγότερη ήμασταν φανταστικοί και η τερματοφύλακάς μας ήταν άψογη.

Ψάξαμε να πάρουμε σκορ από παίκτριες που συνήθως μας το δίνουν, όμως σήμερα αυτό δεν έγινε και σε αυτό έπαιξε ρόλο και ο αντίπαλος. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε και δύο πέναλτι στην κανονική διάρκεια. Αν τα είχαμε αξιοποιήσει, ίσως η εξέλιξη του αγώνα να ήταν διαφορετική. Έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, δίκαια η Ουγγαρία προκρίθηκε στον τελικό και της εύχομαι καλή επιτυχία. Είμαι περήφανος για τον τρόπο που πάλεψαν σήμερα οι παίκτριές μου και αυτό θέλω να το τονίσω.

Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά από μια ηλικία και μετά, καθώς παίζουν ρόλο πολλά πράγματα. Σίγουρα υπάρχει ταλέντο, αλλά υστερούμε σε εμπειρία και σε παιχνίδια υψηλού επιπέδου, κάτι που είναι δύσκολο να αποκτηθεί. Σήμερα αγωνίστηκαν και τα δύο παιδιά, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ο καθένας έδωσε ό,τι είχε», ανέφερε αρχικά ο Παυλίδης.

Και συνέχισε: «Δεν θεωρώ ότι μας στοίχισε το γεγονός ότι δεν είχαμε μέχρι στιγμής ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο τουρνουά, γιατί σε όλο το ματς ήμασταν κοντά. Μην ξεχνάτε ότι ήμασταν πίσω με 6-8, 1:50 πριν το τέλος, και καταφέραμε να ισοφαρίσουμε σε 8-8. Αυτό δείχνει ότι υπήρχε ψυχή και προσπάθεια. Το πρόβλημα δεν ήταν η έλλειψη ενός δύσκολου αγώνα, αλλά η κούραση, λόγω του μικρού rotation, που οδήγησε σε λάθη.

Το σημαντικό είναι να μη φύγεις με άδεια χέρια από τη διοργάνωση. Αυτή η ομάδα είναι για τα μεγάλα και τα δύσκολα. Δεν υποτιμώ την τρίτη θέση, όμως ήθελα κάτι καλύτερο. Αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό», κατέληξε ο Παυλίδης.